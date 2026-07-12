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Jannik Sinner conquista Wimbledon y recibe trofeo de las manos de la princesa de Gales

El italiano derrotó a Alexander Zverev en una final de casi cuatro horas en una tarde que reunió a la familia real británica en la Catedral del tenis.

Julio 12, 2026 • 
Tania Franco
Jannik Sinner conquista Wimbledon y recibe trofeo de las manos de la princesa de Gales

Karwai Tang/WireImage

Jannik Sinner volvió a escribir su nombre con letras doradas en Wimbledon. El italiano defendió con éxito su corona al derrotar a Alexander Zverev en una final de cuatro sets y confirmó por qué sigue siendo el mejor tenista del mundo. La final comenzó cuesta arriba para Sinner. Zverev, reciente campeón de Roland Garros, se llevó un intenso primer set en el tie-break, pero el italiano reaccionó con autoridad para imponerse 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, conquistando así su segundo título consecutivo en el All England Club.

Jannik Sinner conquista Wimbledon y recibe trofeo de las manos de la princesa de Gales

Getty Images.

Tras el último punto, Sinner celebró emocionado sobre el césped de la Cancha Central antes de vivir uno de los momentos más especiales del torneo. Como dicta la tradición de Wimbledon, Kate Middleton, princesa de Gales, fue la encargada de entregarle el trofeo de campeón, en una ceremonia que contó con la presencia de miembros de la familia real británica y diversas personalidades del deporte y el espectáculo.

Con este triunfo, Sinner conquistó su quinto título de Grand Slam y defendió con éxito la corona de Wimbledon, consolidándose como el número uno del mundo y una de las grandes figuras del tenis actual.

Jannik Sinner Kate Middleton
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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