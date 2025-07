¿Por qué Kate Middleton entrega los trofeos en Wimbledon? El rol de la princesa de Gales

Cada año, millones de ojos alrededor del mundo se posan sobre la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club durante la final de Wimbledon. Y no solo por el tenis. Una de las imágenes más icónicas del torneo es, sin duda, la de Catherine, princesa de Gales, entregando el trofeo a los campeones. Pero, ¿por qué es ella quien realiza este acto tan simbólico?

La respuesta está en su título: Kate Middleton es la patrona oficial del AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club), el exclusivo club que organiza Wimbledon desde 1877. Este nombramiento no es solo honorífico; implica una serie de deberes y representaciones dentro del torneo, como la entrega oficial de trofeos, presencia institucional y respaldo a iniciativas deportivas vinculadas al tenis británico.

¿Desde cuándo es patrona del torneo?

Catherine asumió este rol en 2016, tras la renuncia de la reina Isabel II como patrona de varias organizaciones. Fue una decisión estratégica: Kate es una amante confesa del tenis, asidua al torneo desde antes de casarse con el príncipe William, y ha demostrado un fuerte compromiso con el deporte y la vida activa.

Desde entonces, su presencia en Wimbledon se ha vuelto una tradición esperada. Siempre elegante, atenta y cercana, la princesa ha reforzado el vínculo entre la realeza y uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo.

¿Por qué entrega los trofeos de ambas finales?

Como patrona del AELTC, Kate Middleton tiene el honor de entregar tanto el trofeo masculino (Gentlemen’s Singles Trophy) como el femenino (Venus Rosewater Dish). Esta función refleja su papel activo dentro de la organización y simboliza el respaldo de la monarquía británica al torneo.

En Wimbledon 2025, la princesa entregó el trofeo femenino a la campeona del sábado y, este domingo, repitió el gesto con Jannik Sinner, tras su victoria sobre Carlos Alcaraz. Más allá del protocolo, su gesto encarna una tradición británica que combina deporte, elegancia y continuidad institucional.

Además de su rol en Wimbledon, la princesa de Gales ha utilizado su visibilidad para promover la salud mental, el deporte juvenil y la actividad física como herramientas de bienestar. Wimbledon es, en ese sentido, una plataforma perfecta para amplificar ese mensaje.