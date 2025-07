¿Y la reina Letizia? La gran ausente de Wimbledon mientras el Rey Felipe VI saluda a la familia Gales

El ambiente en el All England Lawn Tennis and Croquet Club no podía ser más solemne ni más simbólico. Este domingo, durante la final masculina de Wimbledon 2025. Un esperado duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, las miradas no solo se dirigieron a la cancha, sino también al palco real, donde coincidieron dos de las casas reales más importantes de Europa: la británica y la española.

El príncipe William y la princesa Kate, patrona del torneo, llegaron acompañados de sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte. A ellos se les unió, minutos después, el Rey Felipe VI, en un gesto de apoyo a su compatriota Carlos Alcaraz, actual campeón del torneo.

Sin embargo, una pregunta resonó tanto en redes sociales como entre los asistentes: ¿dónde está la reina Letizia? Su ausencia ha llamado la atención, especialmente considerando que se trata de un evento deportivo de gran relevancia para España, con Alcaraz como figura nacional e internacional, y un escenario perfecto para mostrar unidad institucional en el extranjero.

Hasta el momento, Casa Real no ha emitido ninguna declaración oficial sobre su paradero o motivo de su ausencia. Lo que sí es cierto es que, mientras los Windsor mostraban una imagen familiar cercana y entusiasta, la representación española quedó únicamente en manos del monarca.

En una jornada donde el deporte, la diplomacia y la visibilidad internacional se cruzan, la presencia —o falta de ella— también envía un mensaje.