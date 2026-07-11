De qué murió el futbolista sudafricano Jayden Adams que jugó este Mundial

La triste noticia fue confirmada por el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica y posteriormente por autoridades deportivas del país, provocando una ola de condolencias por parte de compañeros, clubes, aficionados y dirigentes del futbol internacional.

Hasta el momento, la causa de muerte de Jayden no ha sido revelada oficialmente. Las autoridades africanas, su club y su familia no han informado qué provocó el fallecimiento del futbolista.

Jadyen fue una de las figuras de la selección sudafricana durante la Copa, el mediocampista disputó los tres encuentros en la fase de grupos y formó parte del equipo que logró una histórica clasificación a los octavos de final, donde fue eliminada por Canadá.

Su participación en el torneo fue especialmente emotiva, ya que durante el Mundial atravesó un momento personal complicado tras el fallecimiento de su abuela, ocurrido un día antes del partido frente a la República Checa.