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Jayden Adams
Sports
De qué murió el futbolista sudafricano Jayden Adams que jugó este Mundial
El futbol sudafricano se encuentra de luto tras la inesperada muerte del mediocampista de la selección y del Mamelodi Sundows, quien falleció a los 25 años, apenas unas semanas después de participar en el Mundial
Julio 11, 2026
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Diana Laura Sánchez