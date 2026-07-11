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Jayden Adams

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Sports
De qué murió el futbolista sudafricano Jayden Adams que jugó este Mundial
El futbol sudafricano se encuentra de luto tras la inesperada muerte del mediocampista de la selección y del Mamelodi Sundows, quien falleció a los 25 años, apenas unas semanas después de participar en el Mundial
Julio 11, 2026
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Diana Laura Sánchez