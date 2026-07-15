Revista
Síguenos en:
Personalidades

Así es Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario

Marius Borg cumplirá arresto domiciliario en una de las residencias más lujosas de la Familia Real de Noruega.

Julio 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
Así es Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario

Así es Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario

Getty Images

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, abandonó la prisión para cumplir arresto domiciliario mientras continúa el proceso de apelación de la condena que enfrenta por violación y otros delitos.

De acuerdo con el diario noruego VG, el martes 14 de julio se autorizó que el joven de 29 años dejara el centro penitenciario y permaneciera durante las próximas cuatro semanas bajo vigilancia electrónica.

Según el mismo medio, Marius cumplirá esta medida en una vivienda cercana a Skaugum, la exclusiva residencia oficial de su madre, la princesa heredera Mette-Marit, y de su padrastro, el príncipe heredero Haakon, ubicada en la localidad de Asker.

Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario

Skaugum tiene sus orígenes en la Edad Media y perteneció a la iglesia de Santa María de Oslo y al monasterio de Nonneseter. En 1929, el rey Haakon VII adquirió la propiedad para regalársela a su hijo, el príncipe heredero Olav V y la princesa Märtha.

Años después, allí nació el actual rey Harald, quien recibió la residencia como obsequio de su padre en 1968 junto con la reina Sonja, y a diferencia del Palacio Real de Oslo, Skaugum no funciona como sede oficial de la monarquía, sino como residencia familiar.

Allí han crecido los hijos del príncipe Haakon y Mette-Marit, convirtiéndose en un lugar asociado con la vida cotidiana de la familia real.

Ubicada en Asker, cerca de Oslo, Skaugum se extiende sobre 98 hectáreas de bosques y tierras agrícolas, mientras que la residencia cuenta con 140 estancias, entre dormitorios, bibliotecas, despachos y salas de estar.

marius-hijo-princesa-de-noruega.jpg

Así es Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario

GTRES

¿Cómo será el arresto domiciliario de Marius Borg?

La Fiscalía de Noruega apelará la decisión de su arresto domiciliario y solicitará que regresa a cumplir su condena tras las rejas, al considerar que Marius Borg Høiby aún representa un riesgo de reincidencia, especialmente para una de las presuntas víctimas.

En contraste, su defensa sostiene que ese peligro ha disminuido y celebró que se le concediera el arresto domiciliario con vigilancia electrónica, medida durante la cual también será supervisado por la policía mediante un programa de control.

Por otra parte, Marius aseguró ante el tribunal que no volverá a cometer delitos contra la mujer involucrada.

Creo que el riesgo de recurrencia es prácticamente inexistente. Tanto la ‘mujer Frogner’ como yo hemos pasado página”, afirmó ante el Tribunal del Distrito de Oslo. “No es que esté de acuerdo con todo el veredicto, sino que no quiero tener más contacto con ella. No quiero volver a pasar por un juicio”, agregó.

Marius Borg
Melisa Velázquez
Relacionadas
¿Por qué Jude Bellingham enamoró al mundo? El futbolista inglés más querido de su generación
Personalidades
¿Por qué Jude Bellingham enamoró al mundo? El futbolista inglés más querido de su generación
Julio 15, 2026
 · 
Tania Franco
La conmovedora historia detrás del nombre de Lamine Yamal
Personalidades
La conmovedora historia que esconde el nombre de Lamine Yamal y que pocos saben
Julio 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
hermano-de-lamine-yamal.jpeg
Personalidades
Quién es Keyne, el hermano de Lamine Yamal que se robó las miradas en el Mundial 2026
Julio 14, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El millonario imperio de Kylian Mbappé: así es la lujosa vida que construyó fuera de las canchas
Personalidades
El millonario imperio de Kylian Mbappé: así es la lujosa vida que construyó fuera de las canchas
Julio 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
quienes-son-los-padres-de-lamine-yamal-españa.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Lamine Yamal y a qué se dedican; esta es su historia familiar
Lamine Yamal se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del mundo gracias a su talento con el FC Barcelona y la selección de España
Julio 10, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Qué licenciatura estudiará Gilberto Mora en la universidad?
Personalidades
Del mundial 2026 a la universidad: esta es la licenciatura que estudiará Gilberto Mora
Después de conquistar a la afición mexicana con su destacada actuación en el Mundial 2026, Gilberto Mora ya tiene claro que su futuro no solo estará ligado al futbol.
Julio 14, 2026
 · 
Melisa Velázquez
quienes-son-los-papas-de-jude-bellingham-y-a-que-se-dedica.jpeg
Personalidades
Quiénes son los papás de Jude Bellingham, las figuras clave detrás del éxito del futbolista inglés
El futbolista se ha consolidado como uno de los más importantes del futbol mundial gracias a sus actuaciones con el Real Madrid y la selección de Inglaterra
Julio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
kylian-mbappe-padres-quienes-son-y-a-que-se-dedican.jpeg
Personalidades
Quiénes son los padres de Kylian Mbappé, a qué se dedican, cuántos años tienen y dónde viven
El éxito de Kylian Mbappé no es casualidad ya que detrás del delantero del Real Madrid y de la selección de Francia hay una familia con la vena deportiva que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en el futbol
Julio 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez