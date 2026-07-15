Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, abandonó la prisión para cumplir arresto domiciliario mientras continúa el proceso de apelación de la condena que enfrenta por violación y otros delitos.

De acuerdo con el diario noruego VG, el martes 14 de julio se autorizó que el joven de 29 años dejara el centro penitenciario y permaneciera durante las próximas cuatro semanas bajo vigilancia electrónica.

Según el mismo medio, Marius cumplirá esta medida en una vivienda cercana a Skaugum, la exclusiva residencia oficial de su madre, la princesa heredera Mette-Marit, y de su padrastro, el príncipe heredero Haakon, ubicada en la localidad de Asker.

Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario

Skaugum tiene sus orígenes en la Edad Media y perteneció a la iglesia de Santa María de Oslo y al monasterio de Nonneseter. En 1929, el rey Haakon VII adquirió la propiedad para regalársela a su hijo, el príncipe heredero Olav V y la princesa Märtha.

Años después, allí nació el actual rey Harald, quien recibió la residencia como obsequio de su padre en 1968 junto con la reina Sonja, y a diferencia del Palacio Real de Oslo, Skaugum no funciona como sede oficial de la monarquía, sino como residencia familiar.

Allí han crecido los hijos del príncipe Haakon y Mette-Marit, convirtiéndose en un lugar asociado con la vida cotidiana de la familia real.

Ubicada en Asker, cerca de Oslo, Skaugum se extiende sobre 98 hectáreas de bosques y tierras agrícolas, mientras que la residencia cuenta con 140 estancias, entre dormitorios, bibliotecas, despachos y salas de estar.

Así es Skaugum, la lujosa residencia real donde Marius Borg cumplirá arresto domiciliario GTRES

¿Cómo será el arresto domiciliario de Marius Borg?

La Fiscalía de Noruega apelará la decisión de su arresto domiciliario y solicitará que regresa a cumplir su condena tras las rejas, al considerar que Marius Borg Høiby aún representa un riesgo de reincidencia, especialmente para una de las presuntas víctimas.

En contraste, su defensa sostiene que ese peligro ha disminuido y celebró que se le concediera el arresto domiciliario con vigilancia electrónica, medida durante la cual también será supervisado por la policía mediante un programa de control.

Por otra parte, Marius aseguró ante el tribunal que no volverá a cometer delitos contra la mujer involucrada.

“Creo que el riesgo de recurrencia es prácticamente inexistente. Tanto la ‘mujer Frogner’ como yo hemos pasado página”, afirmó ante el Tribunal del Distrito de Oslo. “No es que esté de acuerdo con todo el veredicto, sino que no quiero tener más contacto con ella. No quiero volver a pasar por un juicio”, agregó.