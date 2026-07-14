Del mundial 2026 a la universidad: esta es la licenciatura que estudiará Gilberto Mora

Gilberto Mora se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la Selección Mexicana, gracias a su destacada participación en el Mundial 2026; sin embargo, el mediocampista también avanza en su formación académica y tras graduarse de la preparatoria, ya planea sus estudios universitarios.

Con tan solo 17 años, Morita atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva y profesional, pues no sólo piensa brillar dentro de la cancha, sino también lejos de ella con su preparación universitaria.

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¿Qué licenciatura estudiará Gilberto Mora en la universidad?

Durante una reciente entrevista, Gilberto Mora Olayo, padre del futbolista, reveló que su hijo continuará con sus estudios universitarios tras concluir la preparatoria, con el objetivo de compaginar su formación académica con su carrera profesional en el futbol.

“Al parecer Administración de empresas”, respondió Gil Mora padre al ser cuestionado sobre la licenciatura que estudiará su hijo.

Según su padre, fue el propio Gilberto Mora quien decidió continuar sus estudios, convencido de que la formación profesional será clave para su desarrollo personal y su futuro como futbolista.

La noticia ha sorprendido a los aficionados, ya que, ante el creciente interés que “Morita” ha despertado en el futbol internacional, muchos esperaban que su siguiente paso fuera dar el salto al Viejo Continente.

¿Qué estudios tiene Gilberto Mora?

Gilberto Mora ha demostrado disciplina al combinar su carrera futbolística con sus estudios, pues durante concentraciones y viajes con la Selección Mexicana o Xolos continuó con sus actividades escolares de manera remota para no descuidar su preparación académica.

De acuerdo con el portal de noticas ESPN, Gil Mora fue uno de los mejores promedios de su generación y con una gran habilidad en matemáticas, además de estudiar idiomas como inglés y alemán.

“Nunca fue mi intención convertirlo en futbolista profesional. Si algún día tenía una oportunidad, quería que tuviera las herramientas para aprovecharla”, declaró el padre de Gilberto. “Quiero que sea un gran futbolista, pero sobre todo un hombre de bien”.