¿Por qué Jude Bellingham enamoró al mundo? El futbolista inglés más querido de su generación

Con apenas 23 años, Jude Bellingham ya dejó de ser una promesa para convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol. El mediocampista inglés ha conquistado títulos, roto récords y brillado en los escenarios más importantes del deporte, pero hay algo que explica por qué millones de personas lo admiran más allá de sus goles: su forma de ser.

Durante el Mundial 2026 volvió a demostrar que el talento puede ir de la mano con la humildad. Desde los gestos que tuvo con la Selección Mexicana hasta la amistad que mantiene con Erling Haaland, el británico confirmó que su grandeza también se mide fuera de la cancha.

La humildad sigue siendo su mejor cualidad

A pesar de ser una de las figuras más mediáticas del fútbol, compañeros, rivales y aficionados destacan constantemente su cercanía y sencillez. Un ejemplo ocurrió tras la final de la Champions League, cuando el inglés fue captado cargando en brazos a un pequeño aficionado para celebrar con él sobre la cancha, un momento que rápidamente se volvió viral.

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Su amistad con Erling Haaland es una de las más auténticas del fútbol

Desde que compartieron vestidor en el Borussia Dortmund, Jude Bellingham y Erling Haaland construyeron una amistad que sigue intacta. Aunque hoy defienden distintos clubes y selecciones, ambos continúan celebrando los logros del otro y protagonizan algunos de los momentos más entrañables del fútbol internacional, demostrando que la competencia no está peleada con la admiración.

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Un gesto inolvidable con Gilberto “Morita” Mora

Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, Jude no pasó de largo. Además de intercambiar camisetas con Gilberto “Morita” Mora, sorprendió al joven mexicano al pedirle también la suya, un detalle que conmovió a la afición y confirmó el respeto que siente por quienes comparten su pasión por el fútbol.

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Sabe ganar con clase

Después de que Inglaterra eliminó a México, Bellingham recorrió la cancha para despedirse de varios jugadores mexicanos. Uno de los momentos más comentados fue el saludo que dedicó a Javier Aguirre, a quien reconoció con respeto tras el silbatazo final, dejando una imagen que fue ampliamente celebrada en redes sociales.

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Es un futbolista en ascenso

Detrás de su carisma hay un futbolista extraordinario. En el Mundial 2026 lideró a Inglaterra hasta las semifinales y llegó a esa instancia empatado con Harry Kane como máximo goleador de los Three Lions, con seis anotaciones, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del torneo.

En una época donde el talento suele medirse únicamente por estadísticas, Jude Bellingham ha demostrado que el legado también se construye con respeto, empatía y liderazgo.