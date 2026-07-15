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Cuánto mide Jude Bellingham; lo que debes saber de la estrella de Inglaterra y figura del Real Madrid

Jude Bellingham se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo y el gran referente de la selección de Inglaterra

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

Con apenas 23 años, el mediocampista del Real Madrid destaca por su talento, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos más importantes, cualidades que lo han convertido en una de las figuras del Mundial 2026.

Jude Bellingham mide 1.86 metros y pesa aproximadamente 75 kg. Su estatura, combinada con una gran condición física y técnica, le permite dominar tanto en defensa como en ataque, imponerse en el juego aéreo y recorrer grandes distancias durante los partidos.

Su nombre completo es Jude Victor William Bellingham nació el 29 de junio de 2023 en Stourbridge, Inglaterra. Desde muy pequeño ingresó a las categorías inferiores del Birmingham City, donde rompió récords al convertirse en el jugador más joven en debutar con el primer equipo.

Su explosión llamó la atención del Borussia Dortmund, club alemán al que llegó en 2020 y donde terminó de consolidarse como unas de las mayores promesas del futbol europeo. En 2023 fichó por el Real Madrid, equipo con el que ha conquistado títulos y se ha convertido en uno de sus futbolistas más importantes.

A sus 23 años, Jude ya suma experiencia en la élite de futbol europeo y es considerado uno de los grandes líderes de la nueva generación inglesa. Su combinación de técnica, inteligencia táctica, fuerza física y personalidad lo mantiene como una de las principales estrellas del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, además de ser uno de los nombres llamados a dominar el futbol internacional durante la próxima década.

Jude Bellingham
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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