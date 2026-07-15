De qué murió Elsa Aguirre, la leyenda del Cine de Oro mexicano

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de la artista.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de su fallecimiento, sin embargo, diversos reportes coinciden en que estaría relacionado con una muerte natural debido a su avanzada edad. En los últimos meses, la actriz había mostrado un estado de salud delicado y en algunas de sus últimas apariciones públicas utilizó apoyo de oxígeno, aunque nunca se informó sobre una enfermedad específica.

Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Debutó en el cine en la década de 1940 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más admiradas de México por su talento y belleza. A lo largo de su carrera trabajó junto a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova e Ignacio López Tarso, protagonizando películas que hoy forman parte de la historia del cine mexicano.

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas y más de 50 películas. Entre ellas: Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí, Algo flota sobre el agua, Vainilla, bronce y morir, La escondida, El siete machos, El sex0 fuerte, La enamorada, Acapulqueña y El cuerpazo del delito.

Tras retirarse de la actuación, Elsa Aguirre mantuvo una vida discreta, dedicada a actividades relacionadas con el yoga, el desarrollo personal y ocasionales homenajes a su trayectoria.