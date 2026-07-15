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De qué murió Elsa Aguirre, la leyenda del Cine de Oro mexicano

La actriz una de las máximas figuras de la Época de Oro del séptimo arte, falleció a los 95 años, dejando un legado de más de ocho décadas en el cine y la televisión

Julio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La triste noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de la artista.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de su fallecimiento, sin embargo, diversos reportes coinciden en que estaría relacionado con una muerte natural debido a su avanzada edad. En los últimos meses, la actriz había mostrado un estado de salud delicado y en algunas de sus últimas apariciones públicas utilizó apoyo de oxígeno, aunque nunca se informó sobre una enfermedad específica.

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Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua. Debutó en el cine en la década de 1940 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más admiradas de México por su talento y belleza. A lo largo de su carrera trabajó junto a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdova e Ignacio López Tarso, protagonizando películas que hoy forman parte de la historia del cine mexicano.

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas y más de 50 películas. Entre ellas: Cuidado con el amor, La mujer que yo perdí, Algo flota sobre el agua, Vainilla, bronce y morir, La escondida, El siete machos, El sex0 fuerte, La enamorada, Acapulqueña y El cuerpazo del delito.

Tras retirarse de la actuación, Elsa Aguirre mantuvo una vida discreta, dedicada a actividades relacionadas con el yoga, el desarrollo personal y ocasionales homenajes a su trayectoria.

Elsa Aguirre
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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