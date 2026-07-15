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Elsa Aguirre
Entretenimiento
De qué murió Elsa Aguirre, la leyenda del Cine de Oro mexicano
La actriz una de las máximas figuras de la Época de Oro del séptimo arte, falleció a los 95 años, dejando un legado de más de ocho décadas en el cine y la televisión
Julio 15, 2026
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Diana Laura Sánchez