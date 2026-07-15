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Elsa Aguirre

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Entretenimiento
De qué murió Elsa Aguirre, la leyenda del Cine de Oro mexicano
La actriz una de las máximas figuras de la Época de Oro del séptimo arte, falleció a los 95 años, dejando un legado de más de ocho décadas en el cine y la televisión
Julio 15, 2026
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Diana Laura Sánchez