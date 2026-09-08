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El príncipe George comienza una nueva etapa en Eton College junto a sus padres

El segundo en la línea de sucesión al trono británico llegó al prestigioso internado acompañado por sus padres, el príncipe William y la princesa Kate Middleton, siguiendo los pasos de su padre y su tío, el príncipe Harry

Septiembre 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

El príncipe George dio un paso importante en su formación al comenzar sus estudios en Eton College, uno de los internados más reconocidos del Reino Unido y la institución en la que estudiaron su padre, el príncipe William y su tío, el príncipe Harry.

A sus 13 años, el primogénito de los príncipes de Gales llegó al histórico colegio ubicado en Berkshire, acompañado por sus padres, quienes estuvieron a su lado durante este significativo momento.

La llegada tuvo un detalle simbólico, ya que 31 años atrás, William también acudió a su primer día en Eton acompañado por sus padres, el príncipe Carlos y la princesa Diana.

El príncipe George se convierte en el segundo futuro rey británico en estudiar en Eton, después de su padre, quien cursó entre 1995 y 2000, mientras que el príncipe Harry estudió en la institución entre 1988 y 2003.

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El colegio fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI, como un internado exclusivamente masculino con una larga historia vinculada a la élite política, cultural y académica británica. Entre sus antiguos alumnos figuran 20 primeros ministros del Reino Unido, además de reconocidas figuras del mundo de las artes y el entretenimiento.

La llegada de George estuvo marcada por la lluvia y por una escena que inevitablemente recordó al primer día de William en Eton.

Una vez dentro del colegio, George comenzó el proceso de adaptación a la vida como estudiante interno. Durante sus primeros días contará con el acompañamiento necesario para instalarse y familiarizarse con la dinámica de Eton, donde permanecerá durante los próximos años de su formación.

Principe George principes de Gales
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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