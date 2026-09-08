El príncipe George comienza una nueva etapa en Eton College junto a sus padres

El príncipe George dio un paso importante en su formación al comenzar sus estudios en Eton College, uno de los internados más reconocidos del Reino Unido y la institución en la que estudiaron su padre, el príncipe William y su tío, el príncipe Harry.

A sus 13 años, el primogénito de los príncipes de Gales llegó al histórico colegio ubicado en Berkshire, acompañado por sus padres, quienes estuvieron a su lado durante este significativo momento.

La llegada tuvo un detalle simbólico, ya que 31 años atrás, William también acudió a su primer día en Eton acompañado por sus padres, el príncipe Carlos y la princesa Diana.

El príncipe George se convierte en el segundo futuro rey británico en estudiar en Eton, después de su padre, quien cursó entre 1995 y 2000, mientras que el príncipe Harry estudió en la institución entre 1988 y 2003.

El colegio fue fundado en 1440 por el rey Enrique VI, como un internado exclusivamente masculino con una larga historia vinculada a la élite política, cultural y académica británica. Entre sus antiguos alumnos figuran 20 primeros ministros del Reino Unido, además de reconocidas figuras del mundo de las artes y el entretenimiento.

La llegada de George estuvo marcada por la lluvia y por una escena que inevitablemente recordó al primer día de William en Eton.

Una vez dentro del colegio, George comenzó el proceso de adaptación a la vida como estudiante interno. Durante sus primeros días contará con el acompañamiento necesario para instalarse y familiarizarse con la dinámica de Eton, donde permanecerá durante los próximos años de su formación.