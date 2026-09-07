¿Quién es Jayden James? El hijo de Britney Spears que da sus primeros pasos como modelo y músico

Jayden James Federline se suma a la nueva generación de nepo babies que comienza a abrirse camino en la industria del entretenimiento, hijo de Britney Spears y Kevin Federline, el joven de 19 años creció lejos de las cámaras y los reflectores que durante años rodearon a su famosa familia.

Sin embargo, ahora parece dispuesto a dejar atrás el anonimato para construir una carrera propia como modelo y músico, apostando por su talento y buscando conquistar un espacio dentro del mundo del entretenimiento.

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Jayden James, el hijo de Britney Spears que debuta como modelo y músico

Jayden James nació el 12 de septiembre de 2006 y es el segundo hijo de Britney Spears y el bailarín y productor Kevin Federline, su hermano mayor, Sean Preston, nació en 2005, por lo que ambos han vivido de cerca la enorme atención mediática que ha rodeado a su familia desde que eran pequeños.

A diferencia de Britney, Jayden ha mantenido durante buena parte de su adolescencia un perfil relativamente discreto; sin embargo, en los últimos años ha comenzado a mostrar públicamente sus intereses artísticos y su deseo de desarrollar una identidad propia, lejos de ser conocido únicamente como el hijo de la “princesa del pop”.

El talento musical de Jayden James, hijo de britney Spears

La música es una de las grandes pasiones de Jayden James, quien comienza a experimentar con diferentes sonidos mientras busca desarrollar una identidad artística propia.

En una charla con Daily Mail, Jayden habló sobre la manera en que la trayectoria de su madre ha influido en sus propias aspiraciones. El joven recordó que, desde pequeño, podía verla en televisión mientras cantaba y bailaba sobre los escenarios.

“Había una televisión que mostraba a toda esa gente cantando y bailando en el escenario, y cuando vi eso pensé: ‘Vaya, es mucha gente’”, recordó.

Con el tiempo, Jayden comenzó a comprender la magnitud de la fama y el éxito alcanzados por Britney Spears, algo que terminó convirtiéndose en una fuente de inspiración para él: “Llegué a la conclusión de lo famosa que era y de lo exitosa que es como persona, y eso me inspiró”, añadió.

El debut como modelo de Jayden James, hijo de Britney Spears

Jayden y su hermano Sean Preston debutaron en la pasarela durante el desfile de Vetements para la temporada primavera-verano 2027, celebrado en la Semana de la Moda Masculina de París.

Durante una entrevista con la revista Vogue, Jayden habló sobre su futuro en las pasarelas y su posible carrera como modelo:

“No sé sobre Preston, pero sin duda estoy interesado”, compartió Jayden, cuando le preguntaron si volvería a desfilar en una entrevista publicada el jueves 2 de julio. “Siento que podría hacerlo mejor, ya que este fue mi primer desfile de moda y todo eso. Podía dominar mejor mi caminata, definitivamente estaba rígido porque estaba nervioso. Pero Preston y yo intentamos hacer música y otras cosas”.

Aunque el modelaje le fascina, Jayden busca desarrollar una carrera en la música junto a su hermano, aunque todavía no han lanzado material oficialmente, pues ambos prefieren esperar hasta sentir que sus canciones están listas, una decisión que refleja su intención de construir primero una identidad artística propia antes de enfrentarse a las inevitables comparaciones con su famosa madre, Britney Spears.