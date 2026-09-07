20 Años Después: Mario, María y Colate vuelven al escenario de ‘Hoy No Me Puedo Levantar’

Hoy no es cualquier 7 de septiembre… A dos décadas del musical que transformó su carrera, Alan Estrada regresó a Hoy No Me Puedo Levantar, ahora como director. Lo que comenzó como una temporada especial de solo 15 funciones acaba de crecer: el musical anunció nuevas presentaciones en CDMX, del 11 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027 en el Centro Cultural Teatro 1; Guadalajara, el 23 de enero de 2027 en el Auditorio Telmex; y Monterrey, el 30 de enero de 2027 en el Auditorio Banamex.

El otro día, cuando estábamos en un ensayo de audio, escuchar de nuevo la intro de Hoy No Me Puedo Levantar en ese lugar, nombre, me hizo chillar como un niño chiquito. Alan Estrada

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A 20 años de haber interpretado a Mario en Hoy No Me Puedo Levantar, Alan Estrada regresa al proyecto que marcó un antes y un después en su vida. Ahora, a sus 45 años, vive la recta final de la corta temporada, limitada por las agendas de sus integrantes.

Quiero vivir en la ciudad ya no la canta Mario, la canta ese Alan de 19 años que se vino a vivir a la Ciudad de México tratando de cumplir su sueño. Alan Estrada

Estrada ahora toma las decisiones desde la dirección, una faceta en la que quiere seguir creciendo. A pesar del vértigo que implica asumir esa responsabilidad en una obra con tanta carga emocional, su exitoso historial como director de Siete Veces Adiós habla por sí solo. Incluso miembros del elenco, como Maca García, lo han llamado “un genio”.

Lo más difícil como director son las decisiones que vas a tomar; es como ser el capitán de un barco. Esa decisión puede estrellarte contra un iceberg y hacer que tu barco se hunda. Alan Estrada

Un 7 de septiembre, 20 años después

Fue desde la primera fila del Centro Cultural Teatro 1 donde disfrutamos del trabajo de una producción encabezada por grandes nombres: Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez y Fernanda Castillo volvieron a ponerse la chamarra roja de Mario, Colate y María, respectivamente, en el mismo lugar donde todo comenzó hace dos décadas.

Durante el espectáculo, vemos una serie de testimonios del elenco en los que cuentan su paso por la obra y cómo esta cambió sus vidas y sus carreras; dan pie para cada número musical. Entre lágrimas y el regreso de los números musicales de Mecano, la nostalgia se respiraba en el teatro.

Entre los momentos más memorables estuvieron Luis Gerardo Méndez interpretando Perdido en mi habitación; Fernanda Castillo regresando con Hijo de la Luna; y Alan Estrada quitándonos el aliento con Aire, la canción con la que audicionó para Hoy No Me Puedo Levantar en 2006. También merece una mención especial el ensamble, que no solo refresca esta versión 20 años después, sino que le da una nueva vida, con María Perroni Garza como una de sus figuras destacadas.

Con el teatro de pie y un escenario lleno de lágrimas, emociones y palabras de agradecimiento, todo parecía indicar que llegaba el momento de despedirse. Sin embargo, 20 años después, esta historia todavía tiene mucho por contar: Hoy No Me Puedo Levantar: 20 años después extenderá su temporada en CDMX del 11 de diciembre de 2026 al 10 de enero de 2027, para después llevar este reencuentro a Guadalajara el 23 de enero y Monterrey el 30 de enero de 2027. Una celebración que nació de la nostalgia y que, ante la respuesta del público, ahora comienza un nuevo capítulo.