Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande

Recordamos la vida del rapero, la causa oficial de su fallecimiento y la historia que compartió con Ariana Grande, una de las relaciones más recordadas de ambos artistas.

Septiembre 07, 2026 • 
Tania Franco
¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande

GC Images/GC Images

Este 7 de septiembre de 2026 se cumplen ocho años de la muerte de Mac Miller. Malcolm James McCormick, nombre real del artista, tenía apenas 26 años cuando fue encontrado sin vida en su casa de Studio City, California, el 7 de septiembre de 2018.

¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande

Kevin Mazur/One Love Manchester

Meses después, las autoridades determinaron que su muerte fue consecuencia de una sobredosis accidental por toxicidad combinada de fentanilo, cocaína y alcohol. Posteriormente se estableció que Miller había recibido pastillas falsificadas de oxicodona que contenían fentanilo; dos de los hombres relacionados con el suministro de la sustancia fueron condenados a prisión.

¿El gran amor de Ariana Grande?

La historia entre Ariana Grande y Mac Miller comenzó mucho antes de que fueran pareja. Se conocieron profesionalmente en 2012 y un año después colaboraron en “The Way”, uno de los primeros grandes éxitos de la cantante. Tras años de amistad, comenzaron una relación en 2016 y volvieron a unir sus voces en “My Favorite Part”; además, Miller estuvo a su lado después del atentado de Manchester y participó en el concierto benéfico One Love Manchester en 2017.

¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande

Kevin Mazur/One Love Manchester

Su romance terminó en mayo de 2018, aunque Ariana dejó claro entonces que el cariño entre ambos permanecía. Cuatro meses después, la muerte del rapero la impactó profundamente: en su despedida pública lo recordó como uno de sus amigos más queridos y, en 2019, confesó a Vogue que, aunque su relación no había sido perfecta, “era la mejor persona del mundo”. Su duelo también quedó reflejado en la etapa de Thank U, Next, un álbum inevitablemente ligado a uno de los periodos más difíciles de su vida.

Ocho años después, su música continúa manteniendo vivo su legado. Discos como Swimming y Circles, este último publicado de manera póstuma en 2020, se convirtieron en piezas fundamentales para recordar la evolución artística de Mac Miller, cuya muerte a tan corta edad conmocionó a la industria musical.

Ariana Grande Mac Miller
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
hombre-al-agua-festival-venecia.jpeg
Entretenimiento
De qué trata “Hombre al agua” la nueva película de Gael García que llegó a Venecia con Ricky Martin
Septiembre 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-premios-emmy.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny hace historia y gana siete premios Emmy por su show del Super Bowl
Septiembre 07, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
danna-tini.PNG
Entretenimiento
Danna y Tini sorprendieron al aparecer juntas por primera vez en el escenario
Septiembre 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Peralada, el pueblo de Cataluña que se convirtió en uno de los lugares favoritos de Eva Longoria
Entretenimiento
El pueblo medieval de Cataluña que enamoró a Eva Longoria y guarda un delicioso secreto gastronómico
Septiembre 06, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto
Entretenimiento
Carín León hace historia en The Sphere de Las Vegas: el primer artista latino en conquistar el recinto
Con una producción inmersiva que llevó símbolos de México y Sonora a uno de los escenarios más innovadores del mundo, Carín León marcó un nuevo hito para la música mexicana.
Septiembre 05, 2026
 · 
Tania Franco
Gala Montes e Icho Van (1).jpg
Entretenimiento
Gala Montes presentó a su nuevo novio: quién es Icho Van
La actriz de 24 años desmintió su supuesto romance con Karime Pindter y reveló que tiene una relación abierta con su manager
Diciembre 27, 2024
 · 
Pamela Rodríguez
quien-es-paola-dalay-jose-eduardo-derbez.jpeg
Entretenimiento
Quién es la pareja de José Eduardo Derbez; ella es Paola Dalay la madre de su hija
Paola Dalay se ha convertido en una de las figuras más comentadas del espectáculo mexicano por su relación con José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez
Agosto 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Yuridia y su esposo, Matías Aranda (1).jpg
Entretenimiento
Quién es Matías Aranda, el esposo de Yuridia con quien espera a su tercer hijo
La intérprete de ‘Qué Agonía’ dio a conocer su embarazo a través de sus redes sociales
Febrero 21, 2025
 · 
Pamela Rodríguez