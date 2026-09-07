¿De qué murió Mac Miller? Se cumplen ocho años de la partida del exnovio de Ariana Grande

Este 7 de septiembre de 2026 se cumplen ocho años de la muerte de Mac Miller. Malcolm James McCormick, nombre real del artista, tenía apenas 26 años cuando fue encontrado sin vida en su casa de Studio City, California, el 7 de septiembre de 2018.

Kevin Mazur/One Love Manchester

Meses después, las autoridades determinaron que su muerte fue consecuencia de una sobredosis accidental por toxicidad combinada de fentanilo, cocaína y alcohol. Posteriormente se estableció que Miller había recibido pastillas falsificadas de oxicodona que contenían fentanilo; dos de los hombres relacionados con el suministro de la sustancia fueron condenados a prisión.

¿El gran amor de Ariana Grande?

La historia entre Ariana Grande y Mac Miller comenzó mucho antes de que fueran pareja. Se conocieron profesionalmente en 2012 y un año después colaboraron en “The Way”, uno de los primeros grandes éxitos de la cantante. Tras años de amistad, comenzaron una relación en 2016 y volvieron a unir sus voces en “My Favorite Part”; además, Miller estuvo a su lado después del atentado de Manchester y participó en el concierto benéfico One Love Manchester en 2017.

Kevin Mazur/One Love Manchester

Su romance terminó en mayo de 2018, aunque Ariana dejó claro entonces que el cariño entre ambos permanecía. Cuatro meses después, la muerte del rapero la impactó profundamente: en su despedida pública lo recordó como uno de sus amigos más queridos y, en 2019, confesó a Vogue que, aunque su relación no había sido perfecta, “era la mejor persona del mundo”. Su duelo también quedó reflejado en la etapa de Thank U, Next, un álbum inevitablemente ligado a uno de los periodos más difíciles de su vida.

Ocho años después, su música continúa manteniendo vivo su legado. Discos como Swimming y Circles, este último publicado de manera póstuma en 2020, se convirtieron en piezas fundamentales para recordar la evolución artística de Mac Miller, cuya muerte a tan corta edad conmocionó a la industria musical.