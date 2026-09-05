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Erik Rubín comparte nuevas fotos junto a su novia Geraldine Zárate

El cantante sorprendió al publicar por primera vez en su feed un carrusel dedicado exclusivamente a su pareja, tras su divorcio de Andrea Legarreta

Septiembre 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Erik Rubín vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez por compartir nuevas fotografías junto a su novia, Geraldine Zárate, dejando claro que la relación va muy en serio.

A través de Instagram, el intérprete publicó un carrusel en el que aparece acompañado por Geraldine. En las imágenes, ambos se muestran sonrientes y caminando tomados de la mano por un largo pasillo.

Su historia de amor comenzó a principios de 2026, cuando el cantante fue captado junto a en ese entonces una misteriosa mujer mientras disfrutaban de un paseo, lo que dio pie a las primeras especulaciones sobre un nuevo romance.

En aquel momento, Rubín pidió evitar las etiquetas y explicó que ambos estaban conociéndose. Sin embargo, con el paso de los meses, las apariciones públicas fueron aumentando.

Hasta que en abril, Erik finalmente reveló la identidad de su novia durante un viaje a Guatemala. El cantante la etiquetó en una fotografía y posteriormente ambos compartieron algunos momentos de aquella escapada, confirmando así que se trataba de Geraldine Zárate.

A diferencia de Erik Rubín, Geraldine no pertenece al mundo del espectáculo y mantiene un perfil mucho más discreto. De acuerdo con información publicada previamente, se desempeña como directora de Innovación en el consorcio gastronómico Taquearte, por lo que su trayectoria profesional está vinculada principalmente con el mundo empresarial y restaurantero.

Su relación con Erik también ha comenzado a integrarse de manera natural a la dinámica familiar. En marzo, ambos fueron vistos en el festival Tecate Pa’l Norte 2026, en Monterrey, donde estuvieron acompañados por Nina Rubín, hija del cantante. Erik incluso compartió fotografías de aquella experiencia en sus redes sociales.

Erik Rubín
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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