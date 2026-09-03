Billy Ray Cyrus reaccionan a la decisión de su hija Miley de eliminar su apellido

El pasado 1 de septiembre, la ganadora del Grammy, Miley Cyrus, anunció el lanzamiento de su próximo álbum, Bass Persuades, cuyo lanzamiento está programado para el 18 de septiembre, y que ya está dando mucho de qué hablar.

Y es que el lanzamiento del álbum coincide con un cambio significativo en sus redes sociales, donde Miley eliminó su apellido y comenzó a presentarse únicamente con su nombre, marcando así el inicio de una nueva era musical, y generando una serie de especulaciones sobre esta decisión.

Billy Ray Cyrus reacciona a la decisión de Miley Cyrus de no usar su apellido

Miley inicia una nueva etapa profesional al dejar de utilizar su apellido en su nombre artístico y presentarse simplemente como “Miley”, una decisión que generó reacciones de todo tipo, debido a la historia familiar y los supuestos conflictos que llegó a tener con su padre.

Sin embargo, Billy Ray Cyrus ha roto el silencio a través de las redes sociales, y aseguró que no sólo respalda la decisión de su hija, también la apoya en este cambio de identidad en su carrera profesional.

“La familia significa más que nunca ahora. Siempre llamé a mi pequeña Miley. Solo… Miley. Justo como siempre llamé a mi pequeño Braison. Apuesto a que no sabías… Yo era solo Cyrus antes de que Achy Breaky Heart saliera en el 92”, explicó en su mensaje publicado en Instagram.

Billy Ray aseguró que antes de que Miley hiciera este sorprendente movimientos en sus perfiles de redes sociales, ellos ya habían hablado sobre esta decisión de su hija: “Ayer @miley dije que me sentía bien con que ella usara su nombre de pila”, escribió.

El cantante de country también reflexionó sobre las estrellas que se dieron a conocer sólo con su nombre de pila y sobre todo lo que lograron, y está convencido de que Miley está lista para brillar aún más sin su apellido.

“Mencioné a Dolly y Cher. pensando en ello cada vez más... Elvis... Príncipe... y así sucesivamente”, continuó. “Es una progresión natural para una leyenda icónica de superestrella. ¡Y la leyenda continúa! Espero con ganas el nuevo álbum”.

Por supuesto, Cyrus no pudo resistirse a imaginar qué habría pasado si su propia discográfica hubiera adoptado un enfoque similar.

“Ahora ... Si tan sólo Mercury / Polygram no hubieran insistido en la parte de “Billy Ray” y me hubieran dejado ser CYRUS... Podría haber hecho algo!! ¡Ja, ja!! Todo bien”.

La nueva era de Miley Cyrus solo como “Miley”

Miley ya había adelantado algunos detalles del proyecto durante una entrevista que concedió en julio a la actriz Daryl Hannah para Wonderland, donde describió su nuevo álbum como una “historia de amor”.

“Este álbum es una historia de amor, pero las historias de amor nunca son unidimensionales. Siempre son de capas. Definitivamente hay un hilo romántico entrelazado porque, como todos mis discos, es un reflejo de dónde estoy en mi vida”, dijo.

Miley, quien está comprometida con el baterista Maxx Morando, explicó que este álbum tiene un significado especialmente profundo para ella, ya que su esencia y mensaje la han acompañado a lo largo de distintas etapas de su vida.

“Eso es algo que no había experimentado antes. Un tipo de amor pacífico que se ha convertido en un tema recurrente a lo largo de mis tres últimos discos”, dijo.