¿De qué trata Una mujer sin pasado, la inquietante película de Netflix sobre una mujer que descubre una vida que no recuerda?

La cinta, estrenada en Netflix en 2026, sigue la historia de Louise Andersen, una mujer que lleva una vida aparentemente tranquila junto a su pareja en una isla de Noruega. Sin embargo, todo cambia cuando un desconocido asegura reconocerla y le revela una impactante información: su verdadera identidad podría no ser la que ella conoce.

Una mujer descubre que tiene otra identidad

Louise padece amnesia y, tras comenzar a investigar, descubre que podría ser Helene Söderberg, una mujer que desapareció años atrás en Dinamarca.

La revelación cambia por completo su vida, pues descubre que tiene una familia, un hijo y un pasado ligado a una poderosa y acomodada familia que posee un importante imperio empresarial.

Decidida a descubrir qué ocurrió realmente antes de su desaparición, la protagonista deja atrás la vida que conocía y regresa a Dinamarca para enfrentarse a su pasado.

Sin embargo, lo que parecía ser el reencuentro con una vida privilegiada se convierte en una peligrosa búsqueda de respuestas.

¿Qué secretos esconde la familia de Helene?

A medida que intenta reconstruir sus recuerdos, la protagonista descubre que su desaparición está rodeada de misterios y secretos que podrían cambiar todo lo que cree saber sobre sí misma.

La película plantea una pregunta central: ¿por qué una mujer abandonaría voluntariamente una vida aparentemente perfecta?

Mientras Louise —o Helene— intenta descubrir la verdad, comienzan a salir a la luz secretos familiares, tensiones y situaciones que ponen en duda la imagen de perfección que rodeaba a su antigua vida.

Con una atmósfera de suspense psicológico y elementos del cine negro nórdico, Una mujer sin pasado combina drama familiar, misterio y thriller.

¿Quién protagoniza Una mujer sin pasado?

La película está encabezada por la actriz danesa Natalie Madueño, acompañada por Claes Bangy Pål Sverre Hagen.

La producción es una película danesa dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg y está basada en una obra literaria. Su título original es Den hemmelige kvinde, conocido internacionalmente como The Secret Woman.

Para quienes disfrutan de las historias sobre amnesia, identidades ocultas y familias que esconden secretos, Una mujer sin pasado se presenta como una opción de misterio que promete mantener al espectador preguntándose qué ocurrió realmente en la vida de su protagonista.

