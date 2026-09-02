Festival de Cine de Venecia 2026: las películas más esperadas que competirán y de las que todos hablarán

Del 2 al 12 de septiembre, el Festival de Cine de Venecia reunirá a directores consagrados, actores de Hollywood y nuevas voces del cine internacional, en una de las primeras grandes citas de la temporada de premios.

Este año, 21 películas competirán por el codiciado León de oro, y algunas de ellas ya generan mayor expectativa por sus directores, maravillosos repartos, además de las historias que llevarán a la pantalla grande.

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Las películas más esperadas del Festival de Cine de Venecia 2026

Este año, la presencia de las grandes producciones de Hollywood son algo más discretas que en ediciones anteriores; sin embargo, la selección cinematográfica, mantiene importantes nombres, capaces de atraer la atención de críticos y seguidores del cine.

Estas son algunas de las películas que han generado mayor expectativa e interés:

Ink de Danny Boyle

‘Ink’, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Jack O’Connell, Guy Pearce y Claire Foy, es una de las películas más esperadas de Venecia 2026, un film que recrea la adquisición de The Sun por Rupert Murdoch en 1969, con Pearce en el papel del magnate.

Además de inaugurar el festival, competirá por el León de Oro y podría convertirse en una de las producciones a seguir rumbo a la temporada de premios.

Wild Horse Nine de Martin McDonagh

‘Wild Horse Nine’, dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Sam Rockwell, John Malkovich y Steve Buscemi, es una de las apuestas más esperadas de Venecia 2026, una comedia negra que sigue a dos agentes de la CIA enviados a Isla de Pascua poco antes del golpe de Estado de Chile de 1973, donde una misión complicada se mezcla con conspiraciones y conflictos del pasado.

La cinta también marca un nuevo encuentro entre McDonagh y Rockwell, una dupla conocida por su humor negro y personajes impredecibles.

Bunker de Florian Zeller

‘Bunker’, dirigida por Florian Zeller y protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, es una de las películas más esperadas del festival, con una historia que sigue a una pareja cuya relación se pone a prueba cuando él, un arquitecto, acepta construir un refugio para un poderoso magnate tecnológico.

Con temas como el amor, la fidelidad y el perdón, la cinta promete generar gran expectativa gracias a su trama y al reencuentro en pantalla de una de las parejas más famosas del cine español.

Possible Love de Lee Chang-dong

Después de ocho años de ausencia, el director surcoreano Lee Chang-dong regresa a Venecia con ‘Possible Love’, un drama que sigue a dos parejas casadas cuyas vidas se entrelazan cuando una documentalista comienza a retratar a trabajadores despedidos.

Protagonizada por Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung y Cho Yeo-jeong, la cinta llega con expectativas aún mayores tras ser elegida por Corea del Sur para competir por el Oscar a Mejor Película Internacional.

Bucking Fastard de Werner Herzog

‘Bucking Fastard’, dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Kate Mara, Rooney Mara y Orlando Bloom, es una de las propuestas más singulares de Venecia 2026.

La película sigue a dos hermanas gemelas, Jean y Joan, cuya estrecha conexión se ve alterada cuando ambas se enamoran del mismo hombre, una historia que explora cómo su particular relación despierta la atención de la prensa y los tribunales, bajo la mirada del reconocido cineasta alemán.

Look Back de Hirokazu Kore-eda

Hirokazu Kore-eda competirá por el León de Oro con Look Back, adaptación del manga de Tatsuki Fujimoto protagonizada por Natsuki Deguchi y Aju Makita.

La cinta representa una nueva exploración del cineasta japonés sobre los vínculos humanos y llega con especial interés para los seguidores del cine de autor, tras el éxito de Shoplifters, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

It Will Happen Tonight de Nanni Moretti

Nanni Moretti regresa a la competencia de Venecia con It Will Happen Tonight, protagonizada por Louis Garrel, Jasmine Trinca y el propio director.

La película competirá por el León de Oro y cuenta con música del reconocido compositor Alberto Iglesias, además, su regreso al festival, décadas después de su última participación en la sección oficial, la convierte en uno de los acontecimientos más esperados de esta edición.

Primetime de Lance Oppenheim

‘Primetime’, la nueva película de Robert Pattinson, está inspirada en una polémica historia real, la cinta sigue a Chris Hansen, presentador de To Catch a Predator, quien en 2006 emprende una investigación televisiva para atraer y exponer a hombres que buscaban contactar con menores.

La interpretación de Pattinson ha generado expectativas y se dice que su actuación podría llevarlo a recibir su primera nominación al Oscar.

Venecia volverá a ser el lugar donde comienzan muchas de las conversaciones que dominarán el cine durante el resto de 2026.