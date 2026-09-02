George Clooney recibe emotivo homenaje en Venecia con el codiciado León de Oro

George Clooney se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de Hollywood gracias a una carrera que se extiende por casi cinco décadas, sus primeros pasos los dio en la televisión y en producciones de bajo presupuesto, hasta que su gran oportunidad llegó con ER, serie que lo convirtió en una estrella y le permitió demostrar su talento frente a las cámaras.

A sus 65 años, Clooney llega al Festival de Cine de Venecia 2026, acompañado de su esposa, Amal Clooney, para recibir uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria, la ciudad, que ocupa un lugar especial en su historia personal y profesional, se prepara para rendir homenaje a un actor, director y productor que ha dejado una huella importante en el cine internacional.

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George Clooney recibe el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia 2026

El homenaje a George Clooney se celebra este miércoles 2 de septiembre durante la ceremonia inaugural de la edición 83 del Festival de Cine de Venecia en el Palazzo del Cinema, en el Lido de Venecia.

La actriz Laura Dern fue la encargada de ofrecer el discurso de homenaje al actor y director estadounidense, que además de recibir el León de Oro a su trayectoria, también participará en una masterclass el 3 de septiembre, en la que hablará sobre su experiencia en el mundo del cine.

George y Amal Clooney llegan a Venecia para el Festival de Cine. Jacopo Raule/FilmMagic

La trayectoria de George Clooney

Después de conquistar la televisión, Clooney dio el salto definitivo al cine y comenzó a construir una carrera marcada por títulos como Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve y Ocean’s Thirteen, además de películas como Michael Clayton, Up in the Air, The Descendants y Gravity.

Sin embargo, el actor también ha marcado su carrera detrás de las cámaras, y entre sus trabajos más destacados como director, se encuentran películas como: Syriana, por la que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, y Good Night, and Good Luck, cinta que dirigió, coescribió y protagonizó y que recibió varias nominaciones a los Premios de la Academia.

George Clooney recibe el León de Oro por su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia 2026. Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

¿Por qué Venecia es un lugar especial para George Clooney?

El reconocimiento también tiene un significado especial para el actor debido a la relación que mantiene con el Festival de Cine de Venecia desde hace décadas, Clooney acudió por primera vez a la Mostra en 1998 con Out of Sight.

Desde entonces, el festival italiano y la ciudad italiana se han convertido en un escenario recurrente para algunos de los momentos más importantes de su carrera y vida personal.

En 2014, George Clooney y Amal Alamuddin se casaron en Venecia en una lujosa ceremonia en el hotel Aman Grand Canal, acompañados por familiares y amigos cercanos como Bono y Matt Damon. La boda se convirtió en un acontecimiento internacional y atrajo a paparazzi de todo el mundo.