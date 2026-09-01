Brendan Fraser se transforma por completo y luce irreconocible para su nueva película

Fue en 2023 cuando Brendan Fraser fue reconocido con el Oscar a Mejor actor por su aclamada actuación en ‘La Ballena’, una interpretación para la que se sometió a una impactante transformación física, y tres años después vuelve a lucir irreconocible para su nueva película.

El actor de 57 años ha demostrado una vez más su compromiso con la actuación al someterse a una radical transformación para interpretar al general Eisenhower en la película bélica ‘Tiempo de Victoria’.

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La impactante transformación física de Brandan Fraser para la película Tiempo de Victoria

Para ‘Tiempo de Victoria’, Fraser interpretará al general Dwight D. Eisenhower, quien tuvo un papel fundamental como comandante supremo de los Aliados y en la operación del desembarco de Normandía que permitió poner punto final a la Segunda Guerra Mundial, y que años después lo llevó a la presidencia de Estados Unidos.

Brendan contó que se sintió intimidado y no estaba completamente seguro de ser el indicado para interpretar a un personaje tan importante, una inquietud que compartió con el director de la película.

“Siempre quiero trabajar, pero cuando me ofrecieron este papel le pregunté al director qué similitud veía en mí y este icono histórico. Lo que hizo para convencerme fue enseñarme un par de imágenes en una llamada por Zoom, y fue como: ‘Vale, puedo ver las similitudes ahora yo también’”.

Sin embargo, más allá de que Fraser tenía cierto parecido físico con el personaje, su transformación requirió varias horas de maquillaje y caracterización, además de raparse el cabello para conseguir una apariencia más fiel.

“Entrar en la peluquería fue el momento de la verdad”, relata el actor. “Viví una experiencia plenamente ‘La chaqueta metálica’ mientras me rapaba el pelo con la maquinilla”.

¿Cómo se preparó Branda Fraser para interpretar a Eisenhower en Tiempo de Victoria?

Fraser también comprendió que interpretar a una figura histórica como Eisenhower requería mucho más que una transformación física, por lo que se sometió a una exhaustiva preparación para construir el personaje.

“Escuché podcasts sobre él hasta que me sangraron los oídos, leí todo lo que pude hasta que me quedé bizco, y traté de absorber todo lo que este cerebro de gruyère es capaz de retener”.