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El hijo de Naya Rivera debuta como actor a seis años de la muerte de su mamá

A seis años de la muerte de la estrella de Glee, Josey Hollis Dorsey consiguió su primer papel en una película. El pequeño compartirá pantalla con su padre, Ryan Dorsey, en The Burning Valley.

Septiembre 01, 2026 • 
Tania Franco
El hijo de Naya Rivera debuta como actor a seis años de la muerte de su mamá

Gregg DeGuire/Getty Images

El legado artístico de Naya Rivera continúa a través de su hijo. Josey Hollis Dorsey, de 10 años, se prepara para dar su primer gran paso frente a las cámaras tras conseguir un papel en The Burning Valley, película en la que actuará junto a su padre, Ryan Dorsey.

El debut llega seis años después de la muerte de Naya Rivera, recordada mundialmente por interpretar a Santana Lopez en Glee. La actriz murió en julio de 2020 a los 33 años tras ahogarse accidentalmente en Lake Piru, California, durante un paseo en bote con Josey, quien entonces tenía cuatro años.

El hijo de Naya Rivera debuta como actor a seis años de la muerte de su mamá

Gregg DeGuire/Getty Images

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¿En qué película debutará el hijo de Naya Rivera?

Josey forma parte del elenco de The Burning Valley, el primer largometraje del escritor y director Evan Coury. La producción comenzó a rodarse en Pensilvania y cuenta la historia de un trabajador siderúrgico cuya vida cambia cuando la fábrica en la que trabaja anuncia su cierre.

El proyecto tendrá además un significado especial para Josey, pues compartirá pantalla con Ryan Dorsey y ambos interpretarán a padre e hijo. Ryan se mostró orgulloso de este nuevo capítulo y aseguró que el pequeño ha trabajado mucho y mostrado un importante crecimiento como actor.

glee

Getty Images

Aunque será su primer papel en cine, Josey ya había tenido contacto con la actuación. En 2024 participó en una producción teatral de Seussical Jr. en West Virginia. Además, el mismo día en que consiguió The Burning Valley, también obtuvo un papel en Fairy Boy, película dirigida por Julia Fox.

A punto de cumplir 11 años, Josey comienza así su propia historia en la actuación, una profesión que forma parte de sus raíces tanto por Naya Rivera como por Ryan Dorsey.

Naya rivera Glee
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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