Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Olivia Wilde habla por primera vez del acoso que sufrió por su apellido real

Olivia Wilde se sinceró sobre las burlas y el acoso que sufrió durante su infancia por llevar su apellido de origen escocés.

Agosto 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Olivia Wilde habla por primera vez del acoso que sufrió por su apellido original

Olivia Wilde habla por primera vez del acoso que sufrió por su apellido original

Getty Images

Olivia Wilde ha construido una exitosa trayectoria en Hollywood y se ha consolidado como una figura versátil de la industria del entretenimiento, además de destacar como actriz, también ha desarrollado una reconocida carrera como directora y productora de cine y televisión.

Wilde nació el 10 de marzo de 1984 en Nueva York bajo el nombre de Olivia Jane Cockburn, y al comenzar su carrera en la industria del entretenimiento, adoptó el apellido artístico Wilde y, recientemente, habló por primera vez sobre el bullying que sufrió durante su infancia debido a su apellido de nacimiento.

Te podría interesar: Olivia Wilde rompe el silencio sobre su polémico romance con Harry Styles: “Tuvimos una relación hermosa”

Olivia Wilde sufrió bullying en su infancia debido a su apellido real, Cockburn

Durante una conversación con Dax Shepard, presentador del podcast Armchair Expert, habló abiertamente sobre el acoso que vivió por el extraño origen de su apellido escocés, al intentar explicar cómo se pronuncia correctamente.

Te diré algo, y no hay manera de que lo sepas: se pronuncia ‘Coburn’”, explicó la actriz y cineasta. “Ahora imagina que eres un niño y ves que está escrito ‘Cockburn’”.

Sin embargo, también señaló que fue una experiencia que terminó ayudándole a desarrollar un particular sentido del humor.

¿Por qué decidió adoptar el apellido Wilde?

Tras explicar el origen escocés de su apellido, Olivia, de 42 años, contó que eligió “Wilde” como nombre artístico en homenaje al escritor irlandés Oscar Wilde, y bromeó al asegurar que crecer con un apellido que provocaba burlas le ayudó a desarrollar carácter y sentido del humor.

Es muy parecido a A Boy Named Sue, ¿sabes a qué me refiero? Creo que este tipo de experiencias ayudan a formar el carácter”, comentó Olivia. La actriz también recordó que, en lugar de enfrentarse a quienes se burlaban de ella, aprendió a tomarse las bromas con humor.

Fue una lección importante desde el principio: reírme con ellos, no permitir que los acosadores tuvieran poder sobre mí”, reflexionó. “Al final, yo también pensaba: ‘Ah, ya entendí. ¡Es gracioso!’”.

Años después, Wilde se ha convertido en una figura reconocida no solo por sus trabajos como actriz, sino también por su faceta como directora y productora.

Puede interesarte:

Puede interesarte:

Black Mirror
Entretenimiento
¿Por qué todos hablan de Black Mirror y la huelga de actores en Hollywood?
Julio 17, 2023
 · 
Alejandro Ayala
hielga hollywood explicada
Entretenimiento
De qué se trata la huelga de actores que ‘paralizará’ Hollywood
Julio 14, 2023
 · 
Redacción CARAS y Regina Barberena

Olivia Wilde
Melisa Velázquez
Relacionadas
sofia-castro-y-jose-eduardo-derbez-protagonizan-hotel-todo-incluido-la-nueva-serie-comica-de-vix.png
Entretenimiento
Sofía Castro y José Eduardo Derbez protagonizan ‘Hotel Todo Incluido’, la nueva serie cómica de ViX
Agosto 28, 2026
final-miss-universe-mexico-2026.jpeg
Entretenimiento
Miss Universe México 2026: cuándo y dónde es la final y quiénes son las 32 candidatas
Agosto 28, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Gwyneth Paltrow apuesta por la inteligencia artificial y sus fans reaccionan con duras críticas
Entretenimiento
Gwyneth Paltrow apuesta por la inteligencia artificial y sus fans reaccionan con duras críticas
Agosto 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Por qué terminaron Kristen Stewart y Robert Pattinson? La historia detrás de una de las parejas de los 2000
Entretenimiento
¿Por qué terminaron Kristen Stewart y Robert Pattinson? La historia detrás de una de las parejas de los 2000
Agosto 28, 2026
 · 
Tania Franco
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Entretenimiento
El gran amor de Michael Jackson: la historia detrás de la mujer que marcó su vida
Más allá de la escena musical, Michael Jackson fue relacionado con varias celebridades, pero solo una habría conquistado realmente su corazón.
Mayo 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez