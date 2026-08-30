Olivia Wilde habla por primera vez del acoso que sufrió por su apellido real

Olivia Wilde ha construido una exitosa trayectoria en Hollywood y se ha consolidado como una figura versátil de la industria del entretenimiento, además de destacar como actriz, también ha desarrollado una reconocida carrera como directora y productora de cine y televisión.

Wilde nació el 10 de marzo de 1984 en Nueva York bajo el nombre de Olivia Jane Cockburn, y al comenzar su carrera en la industria del entretenimiento, adoptó el apellido artístico Wilde y, recientemente, habló por primera vez sobre el bullying que sufrió durante su infancia debido a su apellido de nacimiento.

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Olivia Wilde sufrió bullying en su infancia debido a su apellido real, Cockburn

Durante una conversación con Dax Shepard, presentador del podcast Armchair Expert, habló abiertamente sobre el acoso que vivió por el extraño origen de su apellido escocés, al intentar explicar cómo se pronuncia correctamente.

“Te diré algo, y no hay manera de que lo sepas: se pronuncia ‘Coburn’”, explicó la actriz y cineasta. “Ahora imagina que eres un niño y ves que está escrito ‘Cockburn’”.

Sin embargo, también señaló que fue una experiencia que terminó ayudándole a desarrollar un particular sentido del humor.

¿Por qué decidió adoptar el apellido Wilde?

Tras explicar el origen escocés de su apellido, Olivia, de 42 años, contó que eligió “Wilde” como nombre artístico en homenaje al escritor irlandés Oscar Wilde, y bromeó al asegurar que crecer con un apellido que provocaba burlas le ayudó a desarrollar carácter y sentido del humor.

“Es muy parecido a A Boy Named Sue, ¿sabes a qué me refiero? Creo que este tipo de experiencias ayudan a formar el carácter”, comentó Olivia. La actriz también recordó que, en lugar de enfrentarse a quienes se burlaban de ella, aprendió a tomarse las bromas con humor.

“Fue una lección importante desde el principio: reírme con ellos, no permitir que los acosadores tuvieran poder sobre mí”, reflexionó. “Al final, yo también pensaba: ‘Ah, ya entendí. ¡Es gracioso!’”.

Años después, Wilde se ha convertido en una figura reconocida no solo por sus trabajos como actriz, sino también por su faceta como directora y productora.