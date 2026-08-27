Tini Stoessel rompió con su papá por esta razón

Tini Stoessel atraviesa uno de los momentos más delicados de su relación con su padre, Alejandro Stoessel. La cantante argentina habría decidido poner fin al vínculo profesional que ambos mantuvieron durante 15 años, mientras una auditoría privada reveló presuntas irregularidades relacionadas con el control de los ingresos generados por su carrera.

El distanciamiento entre padre e hija estaría directamente relacionado con la administración de las sociedades, contratos y ganancias vinculadas con la trayectoria artística de Tini.

Según los reportes, Alejandro Stoessel dejó de ser el representante de su hija hace aproximadamente tres meses, después de acompañarla profesionalmente desde sus inicios en la serie Violetta. Posteriormente, la artista solicitó una auditoría para conocer cómo se encontraba organizada su situación patrimonial.

La auditoría habría destapado el conflicto

La revisión solicitada por la cantante habría revelado que Tini no tenía participación accionaria ni control directo sobre algunas de las sociedades encargadas de administrar los ingresos generados por su música, su imagen, sus contratos comerciales y sus espectáculos.

Además, la auditoría detectó que la artista no figuraba como autorizada para realizar movimientos bancarios en algunas de estas compañías, mientras que su padre sí tenía esa facultad.

El conflicto también habría provocado un fuerte distanciamiento personal entre Tini y su padre. De hecho, recientemente llamó la atención que la cantante dejara de seguir a Alejandro Stoessel en redes sociales, un gesto que alimentó las versiones sobre una ruptura familiar.

Sin embargo, hasta ahora ni Tini Stoessel ni Alejandro Stoessel han ofrecido públicamente una explicación detallada y directa sobre la situación de su relación familiar.