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Ana Araujo revela cómo sus hijos han enfrentado la ausencia de Pablo Lyle durante estos años

La exesposa de Pablo Lyle reveló cómo sus hijos, Aranza y Mauro, han vivido la ausencia de su padre durante los años que ha permanecido en prisión en Estados Unidos.

Agosto 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
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Ana Araujo revela cómo sus hijos han enfrentado la ausencia de Pablo Lyle durante estos años

GETTY IMAGES

La familia de Pablo Lyle ha enfrentado años de separación desde que, en 2019, el actor fue condenado por homicidio involuntario en Estados Unidos, desde entonces, sus hijos, Aranza y Mauro, han tenido que crecer con la ausencia de su padre.

Ante su posible liberación el próximo mes de diciembre, Ana Araujo, exesposa del actor, compartió cómo sus hijos han afrontado esta situación y han mantenido el contacto con su papá durante todos estos años separados.

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¿Cómo la ausencia de Pablo Lyle marcó la infancia de sus hijos?

Aranza y Mauro eran muy pequeños cuando su padre fue detenido, ella tenía 8 años y él 4 y, con el paso de los años, aprendieron a enfrentar su ausencia y adaptarse a esta nueva realidad.

Durante una entrevista con el programa matutino Hoy, Ana Araujo reveló: “Crecieron con eso. Imagínate que mis hijos ya tienen, ¿qué?, casi ocho años con esta situación de vida, por así decirlo. Se les hace ya algo normal, común”.

La empresaria también explicó que, pese a la ausencia de su padre, sus hijos han mantenido una vida relativamente normal, entre la escuela y sus actividades deportivas, aunque lo extrañan en algunos momentos y les hace falta.

Pero están bien, pues normal, lo mismo la escuela, el fútbol, la vida normal, la verdad. Obviamente hay momentos en donde lo extrañan y, todo eso, normal”.

Hijos de Pablo Lyle reaparecen tras encarcelamiento del actor

¿Cómo la ausencia de Pablo Lyle marcó la infancia de sus hijos?

¿Cómo se ha mantenido Pablo Lyle en contacto con sus hijos desde prisión?

A pesar de la distancia, los hijos de Pablo Lyle han mantenido el contacto con su padre mediante tablets, correos electrónicos, fotografías y videollamadas.

Tienen comunicación con él. Así son las cosas... uno se acostumbra a todo menos a no comer”, reveló Araujo. “Tenemos la fortuna de contar con la tecnología. Mis hijos tienen tablets y podemos comunicarnos por correo electrónico, así que esa es la manera más inmediata de mantenernos en contacto. Compartimos fotos, videos, imágenes de sus actividades, como los goles que anotan, y esos momentos se han convertido en nuestra forma de estar presentes a pesar de la distancia”.

Ahora que los niños tienen 16 y 12 años respectivamente, también tienen mayor independencia para viajar solos a Estados Unidos y poder visitar a su padre en presión: “Mauro ahorita viene llegando de ver a su papá, ya se fue solo, ya no hizo falta ni que fuera yo, hemos pasado muchas cosas todos estos años y han crecido todos”, reveló Araujo.

¿Cuándo saldrá libre Pablo Lyle?

La liberación de Pablo Lyle está prevista para el 29 de diciembre de 2026, aunque podría enfrentar un proceso migratorio y una posible deportación a México. Tras la desestimación de la demanda civil y la reciente muerte de su padre, su salida de prisión marcará una nueva etapa para él y sus hijos, quienes podrían reencontrarse después de años de separación.

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