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“Todo México lo vio”: Lucero recuerda su icónica boda con Mijares que hizo historia en televisión

La cantante recordó cómo tomó la difícil decisión de televisar su enlace con Manuel Mijares en 1997, una celebración que reunió a más de 700 invitados y provocó multitudes en las calles del Centro Histórico.

Agosto 27, 2026 • 
Tania Franco
lucero

Instagram @oficialmijares

El 18 de enero de 1997, Lucero tenía 27 años cuando llegó al altar con Manuel Mijares en uno de los acontecimientos más recordados del espectáculo mexicano. Su boda en el Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue transmitida por Televisa para millones de espectadores y se convirtió en un auténtico fenómeno televisivo.

Casi tres décadas después, Lucero volvió a recordar lo que ocurrió detrás de aquella celebración y, sobre todo, la decisión de permitir que una parte de un momento tan íntimo fuera vista por todo México.

¿Por qué Lucero y Mijares decidieron televisar su boda?

Lucero ha contado anteriormente que la propuesta surgió de Emilio Azcárraga Milmo, quien consideraba imposible invitar físicamente a todas las personas que querían acompañarla y planteó convertir la televisión en una manera de hacerlas parte de la celebración.

La razón era sencilla. Lucero quería que familiares y amigos, muchos de ellos celebridades, pudieran celebrar sin sentirse observados permanentemente por una cámara. “No se podía estar filmando la fiesta, porque entonces todo el mundo de que ‘no me echo mi tequila porque aquí está la cámara’”, explicó.

“Todo México lo vio”: Lucero recuerda su icónica boda con Mijares que hizo historia en televisión

IG: @luceromexico

La transmisión terminó convirtiéndose en un espectáculo por sí misma. Silvia Pinal y Guillermo Ortega Ruiz estuvieron al frente de la conducción, mientras la cobertura seguía la llegada de los invitados. El programa duró alrededor de dos horas y media.

La boda que llevó multitudes a las calles

La expectativa trascendió la televisión. Lucero recuerda que las calles alrededor del Colegio de las Vizcaínas tuvieron que ser controladas ante la cantidad de personas que se congregaron para intentar ver a los novios y sus invitados.

Empezamos a oír como: ¡puerta! ¡puerta! y yo empecé como a sudar así de que... En la misa, por Dios. En la calle. Como que querían como entrar y ver qué onda. Y bueno, yo decía: esto, ¿qué va a pasar con esto?
Lucero

Más de 700 invitados acudieron a la celebración y millones siguieron el enlace desde sus hogares. Lucero ha asegurado que el especial rompió récords de audiencia y llegó a registrar un rating extraordinario para la televisión mexicana.

Ahí hicimos la fiesta, las cámaras se fueron y se tomaron solo unos pequeños aspectos. Creo que el baile de los novios sí lo tomaron.
Lucero

La boda también representó un antes y un después para Lucero. Haber permitido que millones de personas entraran simbólicamente a uno de los momentos más importantes de su vida hizo que posteriormente tuviera todavía más claro dónde quería establecer los límites.

Por eso decidió mantener lejos de las cámaras momentos como su embarazo, la llegada de sus hijos y su vida familiar. Para Lucero y Mijares, compartir la boda no significaba convertir su matrimonio en un espectáculo permanente. Terminaron su matrimonio en 2011, después de 14 años y dos hijos, José Manuel y Lucero Mijares. Sin embargo, construyeron una relación cercana después de su separación.

Lucero Mijares
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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