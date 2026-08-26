La historia detrás de “I Will Always Love You”, la canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó

Cuando escuchamos “I Will Always Love You”, es inevitable no pensar en Whitney Houston y en la película de ‘El guardaespaldas’, uno de los clásicos de Hollywood; sin embargo, pocos saben que esta canción pertenece a Dolly Parton.

La estrella del country escribió y grabó este icónico tema en 1973, casi dos décadas antes de que Houston la convirtiera en uno de los mayores éxitos de la industria musical, con millones de dólares en ganancias.

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La historia detrás de “I Will Always Love You” de Dolly Parton

Cuando Dolly Parton comenzó su carrera artística, llegó a The Porter Wagoner Show en 1967 y durante siete años formó una exitosa dupla profesional con Porter Wagoner, un presentador y cantante que se convirtió en una figura clave de la música country.

La separación profesional no fue sencilla, pues Wagoner también fue una figura fundamental en los primeros años de la carrera de Parton, por lo que la cantante buscó expresar en una canción que, aunque sus caminos se separaran, el cariño y el agradecimiento permanecerían.

Cuando Parton le presentó el tema, la reacción de Wagoner fue tan emotiva que terminó llorando, y el propio cantante reconoció la calidad de la composición y aceptó la decisión de su compañera, además de participar como productor de la grabación.

La historia detrás de “I Will Always Love You” de Dolly Parton Paul Natkin/Getty Images

¿Cómo llegó “I Will Always Love You” a Whitney Houston?

En 1992, Whitney Houston protagonizó junto a Kevin Costner la película El guardaespaldas, y para la banda sonora buscaban una canción que pudiera convertirse en la gran balada de la película.

Después de descartar otro tema, Costner propuso “I Will Always Love You”, y el productor musical David Foster tomó como referencia una versión que Linda Ronstadt había grabado en 1975 y transformó la canción country en una poderosa balada pop diseñada para la extraordinaria voz de Houston.

La historia detrás de “I Will Always Love You” de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston Scott Gries/Getty Images

La interpretación de Houston permaneció 14 semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los sencillos más exitosos de la historia, en 1994, Houston ganó los Grammy a Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina por la canción.

Este éxito también representó importantes ganancias para Dolly Parton, pues de acuerdo con Forbes, las regalías de la canción le habrían generado alrededor de 10 millones de dólares.