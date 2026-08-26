Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

“Emily en París” tendrá sexta temporada: esto sabemos y cuándo se estrena

La serie protagonizada por Lily Collins llegará a su capítulo final con una historia que llevará a Emily Cooper fuera de París, con Grecia y Mónaco entre los nuevos escenarios.

Agosto 26, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
netflix-emily-in.paris.jpeg

La espera terminó para los seguidores de “Emily en París”. Netflix confirmó que la exitosa serie protagonizada por Lily Collins regresará con una sexta temporada, aunque esta vez será especialmente emotiva: se tratará del capítulo final de la producción.

La plataforma anunció que la temporada 6 se estrenará el 24 de diciembre de 2026, por lo que los nuevos episodios llegarán como un regalo de Navidad para los fans de la historia de Emily Cooper.

¿Qué pasará con Emily y Gabriel?

La quinta temporada terminó con Emily poniendo fin a su relación con el italiano Marcello, mientras intentaba descubrir qué quería realmente para su futuro.

Sin embargo, el cierre dejó abierta nuevamente la puerta para Gabriel, interpretado por Lucas Bravo. El chef le envió a Emily una postal en la que la invitaba a reunirse con él en Grecia, dejando en suspenso si finalmente ambos retomarán su relación.

Las primeras imágenes oficiales de la sexta temporada ya muestran a Emily y Gabriel juntos en Grecia, aunque Netflix todavía mantiene en secreto qué ocurrirá entre ellos.

Emily dejará París… aunque no definitivamente

Uno de los principales atractivos de la nueva temporada será que la historia ampliará sus escenarios. Además de París, la producción se trasladó a Grecia y Mónaco, antes de regresar nuevamente a la capital francesa.

El creador de la serie, Darren Star, adelantó que buscó que esta última entrega fuera la experiencia más grande de “Emily en París”, aprovechando diferentes destinos europeos para acompañar la evolución de la protagonista.

El elenco que regresa

Lily Collins volverá como Emily Cooper, acompañada por Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie, Ashley Park como Mindy, Lucas Bravo como Gabriel, Lucien Laviscount como Alfie, Samuel Arnold como Julien y William Abadie como Antoine, entre otros personajes conocidos.

También está confirmada la presencia de Minnie Driver como la princesa Jane, además de otros personajes recurrentes.

Una última decisión para Emily

Netflix adelanta que la protagonista tendrá que enfrentarse a importantes decisiones tanto en el terreno sentimental como profesional. Los conflictos laborales y los cambios en sus relaciones la llevarán a cuestionarse dónde quiere construir finalmente su vida.

Por ahora, la gran pregunta es si Emily terminará con Gabriel, si elegirá nuevamente su vida en París o si emprenderá un nuevo camino.

Lo que sí está confirmado es que los fans tendrán que esperar hasta el 24 de diciembre de 2026, cuando la sexta y última temporada de “Emily en París” llegue a Netflix.

Emily in Paris Netflix
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Kit Harington será el nuevo Gilderoy Lockhart tras la salida de Nicholas Hoult de ‘Harry Potter’
Entretenimiento
Kit Harington será el nuevo Gilderoy Lockhart tras la salida de Nicholas Hoult de ‘Harry Potter’
Agosto 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Rumer Willis se somete a pruebas genéticas tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis
Entretenimiento
Rumer Willis se somete a pruebas genéticas tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis: “Da miedo conocer las respuestas”
Agosto 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Cuál era la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? La historia detrás de su vínculo
Entretenimiento
¿Cuál era la relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus? La historia detrás de su vínculo
Agosto 25, 2026
 · 
Tania Franco
Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado imborrable en la música country
Entretenimiento
Dolly Parton muere a los 80 años y deja un legado imborrable en la música country
Agosto 25, 2026
 · 
Melisa Velázquez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
victoria-ruffo-alessandra-rosaldo.jpeg
Entretenimiento
Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo, en polémica por comentario sobre Aitana Derbez: ¿qué dijeron?
Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo quedaron en medio de una polémica luego de que la protagonista de telenovelas hiciera un comentario sobre Aitana Derbez, hija de Eugenio Derbez y la cantante.
Agosto 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-de-cristiano-ronaldo.jpeg
Entretenimiento
Georgina Rodríguez habría adoptado a los tres hijos mayores de Cristiano Ronaldo tras su boda
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo habrían dado un importante paso para consolidar legalmente a su familia. Medios portugueses reportan que la empresaria formalizó la adopción de Cristiano Jr. y de los mellizos Eva María y Mateo, los tres hijos mayores del futbolista.
Agosto 23, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez