“Emily en París” tendrá sexta temporada: esto sabemos y cuándo se estrena

La espera terminó para los seguidores de “Emily en París”. Netflix confirmó que la exitosa serie protagonizada por Lily Collins regresará con una sexta temporada, aunque esta vez será especialmente emotiva: se tratará del capítulo final de la producción.

La plataforma anunció que la temporada 6 se estrenará el 24 de diciembre de 2026, por lo que los nuevos episodios llegarán como un regalo de Navidad para los fans de la historia de Emily Cooper.

¿Qué pasará con Emily y Gabriel?

La quinta temporada terminó con Emily poniendo fin a su relación con el italiano Marcello, mientras intentaba descubrir qué quería realmente para su futuro.

Sin embargo, el cierre dejó abierta nuevamente la puerta para Gabriel, interpretado por Lucas Bravo. El chef le envió a Emily una postal en la que la invitaba a reunirse con él en Grecia, dejando en suspenso si finalmente ambos retomarán su relación.

Las primeras imágenes oficiales de la sexta temporada ya muestran a Emily y Gabriel juntos en Grecia, aunque Netflix todavía mantiene en secreto qué ocurrirá entre ellos.

Emily dejará París… aunque no definitivamente

Uno de los principales atractivos de la nueva temporada será que la historia ampliará sus escenarios. Además de París, la producción se trasladó a Grecia y Mónaco, antes de regresar nuevamente a la capital francesa.

El creador de la serie, Darren Star, adelantó que buscó que esta última entrega fuera la experiencia más grande de “Emily en París”, aprovechando diferentes destinos europeos para acompañar la evolución de la protagonista.

El elenco que regresa

Lily Collins volverá como Emily Cooper, acompañada por Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie, Ashley Park como Mindy, Lucas Bravo como Gabriel, Lucien Laviscount como Alfie, Samuel Arnold como Julien y William Abadie como Antoine, entre otros personajes conocidos.

También está confirmada la presencia de Minnie Driver como la princesa Jane, además de otros personajes recurrentes.

Una última decisión para Emily

Netflix adelanta que la protagonista tendrá que enfrentarse a importantes decisiones tanto en el terreno sentimental como profesional. Los conflictos laborales y los cambios en sus relaciones la llevarán a cuestionarse dónde quiere construir finalmente su vida.

Por ahora, la gran pregunta es si Emily terminará con Gabriel, si elegirá nuevamente su vida en París o si emprenderá un nuevo camino.

Lo que sí está confirmado es que los fans tendrán que esperar hasta el 24 de diciembre de 2026, cuando la sexta y última temporada de “Emily en París” llegue a Netflix.