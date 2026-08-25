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Rumer Willis se somete a pruebas genéticas tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis: “Da miedo conocer las respuestas”

Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore se sometió a pruebas genéticas para descubrir si tiene alto riesgo de padecer demencia como su padre.

Agosto 25, 2026 • 
Melisa Velázquez
Rumer Willis se somete a pruebas genéticas tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis

Rumer Willis se somete a pruebas genéticas tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis

Instagram/@rumerwillis

En febrero de 2023, la familia de Bruce Willis confirmó que el actor había sido diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que cambió por completo su estilo de vida, y que le ha generado cuidados especiales por parte de su familia.

Esta situación llevó a Rumer Willis, de 38 años, a someterse a la prueba genética APOE, diseñada para evaluar el riesgo de desarrollar Alzheimer y conocer si presenta una mayor predisposición a padecer demencia en el futuro.

Rumer Willis se somete a pruebas genéticas para saber si tiene riesgo de padecer demencia como Bruce Willis

En entrevista para la revista People, Rumer, la hija mayor de Bruce y Demi, confesó cómo se sintió al someterse a las pruebas de genética, y el pánico de conocer la verdad sobre esa posibilidad de padecer la misma enfermedad que ha afectado la calidad de vida de su padre.

A veces da miedo obtener respuestas”, se sinceró. “Obviamente hay cosas genéticas en mi familia. No solo demencia, he tenido algunos familiares que han tenido cáncer de mama y otros que han tenido cosas diferentes”.

Rumer explicó que esta prueba es una forma de saber cómo tiene que cuidar de su cuerpo, para así poder reducir los riesgos de las enfermedades a las que está predispuesta.

Creo que tener información es tener poder”, afirma. “Suena un poco a Spider-Man, pero si sabemos que quizá tengo una mayor predisposición a desarrollar algo, puedo empezar a tomar medidas para reducir la inflamación en mi cuerpo, cuidar la salud de mi corazón y hacer todo lo que esté a mi alcance. Por eso ha sido increíble poder monitorear muchos de estos aspectos con Function”.

Willis reconoce que, incluso antes del diagnóstico de su padre, cuidar de manera preventiva su salud cerebral, intestinal y reproductiva ya era una de sus principales prioridades.

Creo que la salud es una de esas cosas que damos por sentadas hasta que no la tenemos”, dice. “Y creo que si ahora mismo estás dando pequeños pasos para ser proactivo, quizá no tengas que caer tan fuerte por el acantilado a medida que crezcas”.

¿Cómo cuida Rumer Willis su salud?

Rumer explicó que esos “pequeños pasos” incluyen acciones cotidianas como tomar sus suplementos, evitar el uso de perfumes y cocinar en casa, en lugar de preocuparse por la exposición a microplásticos presentes en los envases de comida para llevar.

Parecen absurdos cuando estamos en Instagram navegando y viendo todas esas cosas que deberíamos hacer, pero sí que marca la diferencia”, dice Willis. “Estamos esencialmente bajo ataque en este mundo en el que vivimos. Hay tantas cosas contra las que estamos constantemente combatiendo. Y ya no creo que sea una opción no ser proactivo al respecto”.

La hija de Bruce y Demi, está convencida de que estas pequeñas acciones, le permitirán estar más tiempo junto a su hija, y solo por eso valen la pena.

Así que eso es una de las cosas más importantes para mí, que sé que las acciones que tomo tienen una diferencia no solo en mí, sino en mi hija y en mi capacidad para estar cerca de ella el mayor tiempo posible”.

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rumer willis
Melisa Velázquez
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