¿Habrá otro Taylor Lautner? La esposa del actor revela sus planes para el nombre de su bebé

Tay y Taylor Lautner se casaron en 2022 y actualmente se encuentran en la dulce espera de su primer bebé juntos, una niña de la que han revelado muy pocos detalles, pues ambos desean mantener su identidad en privado por su propia seguridad.

Sin embargo, Tay, esposa del protagonista de Crepúsculo, reconoció recientemente que no descarta llamar Taylor a su hija, siguiendo así la peculiar tradición familiar, ya que la pareja suele bromear sobre el hecho de compartir el mismo nombre y ahora contempla la posibilidad de que su pequeña también lo lleve.

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¿Podrían Taylor Lautner y Tay Lautner llamar Taylor a su hija?

Durante una entrevista con la presentadora Alex Cooper para el podcast Call Her Daddy, Tay se sinceró sobre cómo ha vivido su embarazo, y sorprendió al revelar que ella y Taylor, no descartan la posibilidad de llamar Taylor a su hija.

"¿Se consideró llamar Taylor a su hija?” preguntó Cooper a Tay.

Ella respondió: “Puede que esté en la mezcla”, bromeó. “Lo sabremos cuando nazca la bebé”.

Tay reconoció que ha sentido “mucha presión al tener que ponerle nombre a un ser humano” y reveló que los fans han mostrado un gran entusiasmo ante la posibilidad de que su hija se llame Taylor.

“Siento que si no llamo Taylor a mi bebé, Internet literalmente me va a cancelar. Me van a cancelar”, bromeó la esposa del actor.

Sin embargo, Tay no está del todo convencida de que ese sea realmente el nombre que sus seguidores esperan: “Pero pienso: chicos, ¿de verdad van a querer ese nombre?”, cuestionó entre risas.

Tay confesó que ella y Taylor pensaban nombrar Taylor a su bebé si era niño, pero ahora que saben que será una hermosa niña, no están del todo seguros.

“Siempre bromeábamos diciendo que si íbamos a tener un niño, le llamaríamos Taylor y le pondríamos T.J.” compartió.

Finalmente Tay reveló que ella y Taylor Lautner tienen entre tres y cinco nombres en consideración para su bebé.

¿Por qué Tay Lautner tenía miedo de compartir la noticia de su embarazo?

Tay confesó que antes de compartir la noticia de su embarazo, se sentía abrumada y tenía miedo, pero una vez que lo hizo, se pudo sentir liberada y disfrutar aún más de su estado.

“Creo que estaba tan estresada por la posibilidad de que alguien lo filtrara”, admitió Tay. “Creo que me quedó un poco de trauma por nuestra boda, porque durante nuestro primer look alguien nos tomó fotografías. Las imágenes se publicaron al día siguiente de la boda y fue la primera vez que vivimos una situación tan íntima expuesta de esa manera”.

La pareja celebró su baby shower a principios de agosto, donde Tay lució de rosa en honor a su bebé. La futura mamá agradeció a Jaclyn Hill por organizar la celebración y aseguró que su hija ya es muy querida por todos.