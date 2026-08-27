¿Cómo se conocieron Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux? Su historia de amor

La historia de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se ha convertido en una de las más seguidas de la Fórmula 1. Él, una de las grandes figuras de Ferrari; ella, historiadora de arte y referente de estilo que ha construido una identidad propia fuera del paddock. Aunque durante años han mantenido su relación con discreción, su romance ha pasado de los primeros rumores a formar oficialmente una familia.

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¿Cómo nació el amor?

Las primeras pistas aparecieron en marzo de 2023, cuando ambos fueron relacionados después de coincidir en la Semana de la Moda de París. Aunque algunas versiones aseguran que ahí se conocieron, no existe confirmación pública de la pareja sobre exactamente cómo ocurrió su primer encuentro. En mayo, Leclerc confirmó que tenía novia, sin revelar entonces su identidad.

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Su debut público llegó en Wimbledon, en julio de 2023, donde fueron fotografiados juntos. A partir de entonces, Alexandra comenzó a acompañarlo con mayor frecuencia en el calendario de Fórmula 1, incluida su emotiva victoria en el Gran Premio de Mónaco de 2024.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux?

Alexandra ha logrado que su nombre trascienda su relación con el piloto. Está vinculada al mundo del arte, la moda y la creación de contenido, estudió Historia del Arte en la École du Louvre y llegó a trabajar en una casa de subastas en Montecarlo. Además, tiene una estrecha conexión familiar con México y ha impulsado proyectos relacionados con la educación artística

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Su historia dio un nuevo giro en noviembre de 2025, cuando Charles Leclerc le pidió matrimonio a Alexandra Saint Mleux con la ayuda de Leo, su inseparable dachshund, quien llevó el mensaje de la propuesta. Meses después, el 28 de febrero de 2026, celebraron una íntima boda civil en Mónaco, donde Leo también tuvo un lugar especial. Ahora, los Leclerc se preparan para comenzar una nueva etapa: la pareja espera a su primer bebé, una noticia que se hizo evidente este verano con las apariciones de Alexandra luciendo su baby bump.