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Arap Bethke viaja al corazón del Día de Muertos con “Entre 2 Mundos”

Agosto 20, 2026 • 
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Hay tradiciones que trascienden generaciones y se convierten en parte de nuestra identidad. El Día de Muertos es una de ellas, por eso este noviembre, Arap Bethke se adentra en su significado más profundo con Entre 2 Mundos, la nueva producción documental original de HISTORY, en la que no solo estará frente a las cámaras como conductor, sino que también participará como productor.

A lo largo de cuatro episodios, el actor emprenderá un recorrido por Ciudad de México y Toluca para conocer las historias detrás de una celebración que cada año reúne a las familias mexicanas alrededor de la memoria, el amor y la ausencia.

En Entre 2 Mundos, Arap se aleja por un momento de la ficción para convertirse en un viajero curioso dispuesto a escuchar a quienes mantienen vivas las costumbres del Día de Muertos.

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Durante su recorrido se encontrará con artesanos, cocineros, artistas, místicos, tradicionalistas y representantes religiosos, además de familias que han transmitido sus conocimientos de generación en generación. El resultado busca ir más allá de los altares, las flores de cempasúchil y el papel picado para descubrir las emociones, creencias y vínculos familiares que existen detrás de cada elemento.

“Hablar de México es hablar de identidad, costumbres y tradiciones. ¿Y qué tradición más mexicana que el Día de Muertos? Enseñarle al mundo esta celebración tan icónica de la mano de HISTORY es un honor y un gran placer”, compartió Bethke sobre el proyecto.

Para el actor, la experiencia también representa una oportunidad de alimentar una de sus grandes inquietudes personales: conocer y explorar.

“Mi curiosidad por conocer y mi pasión por explorar crecen con cada uno de estos episodios. Los invitamos a descubrir qué hay detrás del Día de Muertos”, agregó.

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Uno de los puntos que abordará la producción es todo aquello que ocurre antes de que llegue el 1 y 2 de noviembre. Preparar el Día de Muertos puede comenzar meses atrás y detrás de cada ofrenda existe el trabajo de personas y comunidades enteras.

La elaboración de objetos artesanales, la preparación de alimentos, las flores, los altares y los diferentes rituales forman parte de un universo que cambia de una región a otra, pero conserva una misma esencia: recordar a quienes ya no están y mantener presente el vínculo con ellos. La docuserie mostrará precisamente ese lado humano de la celebración y cómo distintas generaciones continúan reinterpretando una tradición ancestral sin perder sus raíces.

Entre 2 Mundos también marca un momento especial en la carrera de Bethke al involucrarse como productor, sumando su visión creativa al proyecto y participando activamente en la manera de contar estas historias.

La producción corre a cargo de BetaPlus, con la realización de Carlos Cruz, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024. Con estreno previsto para noviembre, la serie propone mirar el Día de Muertos no únicamente como una de las imágenes más reconocibles de México ante el mundo, sino desde aquello que verdaderamente le da sentido: las personas, sus recuerdos y las historias que continúan pasando de una generación a otra.

Porque entre flores, velas, sabores y fotografías, Entre 2 Mundos parte de una idea profundamente humana: mientras exista alguien que recuerde, las historias también permanecen vivas.

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