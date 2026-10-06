Nicole Kidman, Pedro Pascal y Dua Lipa paralizan las redes recreando el meme definitivo de la actriz

Hay momentos en los que el internet simplemente colapsa, y este es uno de ellos. Durante un encuentro exclusivo que reunió a lo más granado del entretenimiento internacional, Nicole Kidman, Pedro Pascal y Dua Lipa protagonizaron el clip más viral de la semana al unirse para recrear uno de los memes más icónicos de la cultura pop reciente.

En el video, que se ha difundido como pólvora en TikTok e Instagram, se observa a las tres celebridades compartiendo risas y pasos de baile al ritmo de Nicole, el tema de la cantante británica Adela dedicado a la propia ganadora del Oscar.

El guiño al anuncio que lo cambió todo

El detalle que enloqueció a los fanáticos fue el guiño directo al famoso anuncio comercial de la cadena de cines AMC que Nicole Kidman protagonizó hace unos años —aquel con el célebre lema “We make movies better"—. Con la simpatía y espontaneidad que lo caracteriza, Pedro Pascal lideró la dinámica junto a Dua Lipa, mientras la propia Nicole se sumaba con total naturalidad al homenaje.

La escena no solo demuestra la química entre tres de las figuras más influyentes del cine y la música en 2026, sino que consagra el tema de Adela como un himno orgánico que logró cruzar la pantalla y unir a la mismísima musa que lo inspiró.