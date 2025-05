¿Por qué Pedro Pascal siempre abraza a Bella Ramsey? Esta es la tierna razón...

Los compañeros de reparto de The Last of us, Pedro Pascal y Bella Ramsey, siempre muestran una tierna relación en público, casi como padre e hija, sin embargo cuando Pascal participó con Sabrina Carpenter en el programa SNL 50, se le notaba distante, evitando tocarla.

The Clinic

Esto llamó la atención de los fans de Pedro Pascal y Bella Ramsey, planteando la pregunta de, ¿Por qué con Bella sí permite contacto físico?

La razón oculta de por qué siempre están abrazados

Bella Ramsey tiene un tipo de autismo y además lidia con ansiedad severa, además de que ha recibido ataques por su apariencia y criticando su persona.

Así que más allá de la evidente fraternidad y amor que se tienen entre ellos, él representa un lugar seguro para ella al momento de estar frente a las cámaras.