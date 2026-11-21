El arte vuelve a hacer historia. Una pintura de Vincent van Gogh se convirtió en una de las obras más caras jamás vendidas en una subasta, después de alcanzar los 190.43 millones de dólares durante una histórica jornada organizada por Sotheby’s en Nueva York, el 18 de noviembre de 2026.

Se trata de Châtaigniers en fleurs, una obra realizada en mayo de 1890, durante los últimos meses de vida del pintor neerlandés. Su venta no solo superó el récord anterior del artista, sino que también la posicionó como la cuarta pintura más cara de la historia en una subasta pública. La pieza formaba parte de la colección privada Blaquier-Arrieta, reunida durante décadas por los coleccionistas argentinos Nelly Arrieta de Blaquier y Carlos Pedro Blaquier.

¿Cuál es la pintura de Van Gogh que se vendió por 190 millones de dólares?

Châtaigniers en fleurs, realizada en 1890, retrata un paisaje de Auvers-sur-Oise, localidad francesa a la que Van Gogh llegó después de abandonar el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence.

La composición muestra un camino rodeado de árboles en flor, pequeñas figuras humanas y una arquitectura que se integra al paisaje. Sus pinceladas expresivas y su paleta de verdes, azules y amarillos reflejan el estilo que caracterizó la última etapa creativa del artista.

Van Gogh pintó esta obra en mayo de 1890, aproximadamente dos meses antes de su muerte, ocurrida el 29 de julio de ese mismo año. La pintura permaneció en manos de la familia Blaquier-Arrieta desde 1975 y durante décadas estuvo prácticamente fuera de la mirada pública.

Su aparición en Sotheby’s despertó un enorme interés entre coleccionistas internacionales, hasta alcanzar los 190,430,000 dólares, incluidas las comisiones de la casa de subastas.

¿Cuál es la pintura de Van Gogh que se vendió por 190 millones de dólares? Nexpher Images/Nexpher Images via Getty Images

¿Por qué la venta de Van Gogh es histórica?

Antes de esta operación, el récord de Van Gogh en una subasta pertenecía a Verger avec cyprès, de 1888, vendida en 2022 por aproximadamente 117.2 millones de dólares. La nueva cifra representa un incremento de más de 73 millones de dólares respecto a su anterior marca y confirma la relevancia del artista en el mercado internacional del arte.

La venta también destacó por la colección a la que pertenecía. La subasta Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection reunió 12 obras impresionistas y modernas de artistas como Claude Monet, Paul Cézanne, Edgar Degas y Pierre-Auguste Renoir.

En conjunto, la colección alcanzó aproximadamente 412 millones de dólares, consolidándose como uno de los acontecimientos más relevantes de la temporada de subastas de noviembre de 2026.