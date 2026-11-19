La Corona de Adviento es una de las tradiciones más representativas de la Navidad, pues marca el inicio de la temporada navideña y más allá de su valor decorativo, simboliza la fe, la esperanza, la alegría y el amor que nos invita a prepararnos espiritualmente para esta celebración.

Se trata de un arreglo circular de ramas verdes que lleva cuatro velas y que se encienden progresivamente durante los domingos previos al nacimiento de Jesús; sin embargo, el detalle especial es que cada uno de estos elementos tiene un significado espiritual.

¿Qué significa la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento se ha convertido en uno de los símbolos navideños más buscados de las fiestas decembrinas por su significado espiritual, su forma circular representa el amor eterno de Dios, y cada uno de sus elementos tiene un significado relacionado con la fe y la esperanza, que nos prepara para la llegada de la Navidad.

Sus ramas verdes simbolizan la vida y la esperanza que permanecen, las cuatros velas representan las semanas previas a la llegada de la Navidad, y su luz encendida simboliza a Jesucristo como la luz del mundo, que llega para iluminar nuestras vidas.

Te puede interesar: ¿Por qué poner naranja y romero en el árbol de Navidad? El ritual que simboliza prosperidad y protección

Encender una vela nueva cada semana representa la preparación gradual para recibir la luz de la Navidad, y sus colores también tienen un significado diferente. La Corona de Adviento tradicional está formada por tres velas moradas y una rosa.

El color morado representa la oración, la penitencia y la preparación espiritual, nos invita a hacer una pausa, reflexionar sobre nuestras acciones y prepararnos interiormente para la llegada de Jesús.

Por otra parte, el color rosa representa la alegría porque la Navidad está cada vez más cerca y recuerda que la espera también debe vivirse con entusiasmo.

Corona de Adviento: significado del color de sus velas y cuándo encenderlas Getty Images

Calendario de adviento 2026: ¿Cuándo se deben encender las velas de la Corona?

Las velas se comienzan a prender el primer domingos de Adviento y continúa cada semana hasta completar las cuatro, la tradición establece que cada domingo se enciende una vela nueva y mantener encendidas las anteriores.

Estas son las fechas correspondientes a 2026:

Domingo 29 de noviembre: Se enciende la primera vela morada que representa la esperanza y marca el comienzo del Adviento.

Domingo 6 de diciembre: Se enciende la segunda vela morada, que se relaciona con la fe y la preparación para la llegada de Jesús.

Domingo 13 de diciembre: Se enciende la vela rosa, que simboliza la alegría por la llegada de la Navidad, y también se le conoce como domingo Gaudete.

Domingo 20 de diciembre: Se enciende la última vela morada, que representa el amor y la cercanía de Jesús.

Te puede interesar: La planta que, según el feng shui, debes regalar porque atrae abundancia (y no es la Nochebuena)

Corona de Adviento

Algunas familias suelen poner una vela blanca al centro de la Corona de Adviento, que encienden hasta el 24 de diciembre, que representa el nacimiento de Jesús.