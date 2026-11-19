Una fotografía puede convertirse en un documento histórico, una pieza de colección o una obra capaz de transformar nuestra manera de mirar. Esa versatilidad fue el punto de partida de Paris Photo 2026, la feria internacional que reunió en la capital francesa a artistas, galeristas, coleccionistas y amantes del arte para explorar el pasado y el futuro de la imagen.

El Grand Palais fue escenario de la 29.ª edición, que coincidió con una celebración significativa: el bicentenario de la fotografía. Durante cuatro días, las propuestas contemporáneas compartieron espacio con imágenes históricas, instalaciones artísticas y experimentaciones digitales que mostraron hasta dónde ha evolucionado este lenguaje visual.

¿Qué es Paris Photo y por qué es una de las ferias de arte más importantes?

Fundada en 1997, Paris Photo se ha convertido en una de las principales plataformas internacionales dedicadas a la fotografía y las artes visuales.

A diferencia de una exposición tradicional, su propuesta reúne distintas formas de aproximarse a la imagen: desde galerías especializadas en obras históricas hasta artistas que utilizan herramientas digitales para desarrollar nuevas narrativas.

Su relevancia también está relacionada con el coleccionismo. Cada edición funciona como un punto de encuentro entre creadores, instituciones culturales y compradores interesados en descubrir obras que pueden formar parte de importantes colecciones privadas y museísticas.

En 2026, el programa se organizó alrededor de cinco sectores: Main, que incluyó los proyectos de gran formato Prismes; Voices, Digital, Emergence y Book.

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El Grand Palais y una celebración de 200 años de fotografía

Pocos escenarios resultan tan interesantes para una feria dedicada a las imágenes como el Grand Palais. Su arquitectura monumental y su característica cubierta de cristal ofrecieron el marco para un recorrido que conectó diferentes momentos de la historia fotográfica.

El bicentenario permitió recuperar una conversación sobre el valor de las imágenes en una sociedad acostumbrada a producirlas y consumirlas de manera inmediata.

Entre las propuestas de esta edición destacó una exposición desarrollada a partir de la colección fotográfica del Centre Pompidou, que permitió acercarse a la riqueza histórica y artística de este medio.

La selección contó con la participación curatorial de Florian Ebner, Damarice Amao y Julie Jones, especialistas vinculados con importantes instituciones francesas.

De la fotografía tradicional al arte digital

La evolución tecnológica también encontró un espacio dentro de Paris Photo 2026.

El sector Digital, bajo la curaduría de Marco de Mutiis, estuvo dedicado a explorar las posibilidades de la creación contemporánea mediante herramientas tecnológicas.

Por su parte, Voices, dirigido por los curadores invitados Zasha Colah y Francesco Zanot, abordó el concepto de la desaparición, una temática que permitió reflexionar sobre la memoria y la manera en que las imágenes registran aquello que cambia o deja de existir.

Ambas propuestas pusieron sobre la mesa una cuestión especialmente relevante: en un momento en el que crear imágenes es más sencillo que nunca, el verdadero desafío artístico también está en decidir qué merece ser observado y conservado.

México llega a Paris Photo 2026 de la mano de Belmond y Jack Davison

La Riviera Maya también encontró un lugar en Paris Photo 2026. A través de Maroma, el emblemático hotel de Belmond ubicado en el Caribe mexicano, la riqueza cultural de México se convirtió en protagonista de una propuesta artística que conecta la fotografía contemporánea con las tradiciones de la región.

El fotógrafo británico Jack Davison presentó una exposición desarrollada en colaboración con Belmond como parte de As Seen By, una colección que invita a reconocidos artistas visuales a interpretar diferentes destinos desde su propia sensibilidad creativa.

Lucía Alarcón

En esta ocasión, Davison encontró inspiración en el universo de Maroma, donde la herencia maya, el trabajo artesanal y los paisajes de la Riviera Maya construyen una identidad profundamente ligada al territorio.

La muestra reúne fotografías en blanco y negro, grabados y exploraciones visuales que se alejan de las representaciones turísticas convencionales para ofrecer una interpretación más íntima y artística del destino.

Lucía Alarcón

La participación de Belmond, firma que forma parte del grupo LVMH, también pone de manifiesto la relación entre la hospitalidad de lujo y el arte contemporáneo. Con esta colaboración, México se hizo presente en uno de los encuentros fotográficos más relevantes del mundo, no solo a través de sus paisajes, sino también de las historias, los oficios y las tradiciones que forman parte de su patrimonio cultural.

Cuando la fotografía se encuentra con el lujo y el coleccionismo

La relación entre fotografía, viajes, diseño y lujo también estuvo presente en esta edición. Louis Vuitton participó con una librería efímera dedicada a sus publicaciones, mientras que Belmond presentó Travel Through Another Lens, una propuesta vinculada con la fotografía y el universo de los viajes.

La Maison Ruinart también formó parte del programa cultural con Le Vrai du Faux, proyecto relacionado con su premio de fotografía de 2026.

Estas colaboraciones reflejan cómo la fotografía ha ampliado su presencia más allá de las galerías. Actualmente, también forma parte de la identidad visual de las grandes casas de lujo, de las publicaciones de autor y de las experiencias culturales que conectan distintas disciplinas creativas.

Lucía Alarcón

Paris Photo 2026 y el futuro de las imágenes

La edición de este año dejó una reflexión que va más allá de la fotografía como técnica artística. En un mundo dominado por las pantallas, las redes sociales y la producción constante de contenido visual, las imágenes adquieren nuevos significados según el contexto en el que se presentan.

Una fotografía impresa, cuidadosamente conservada o expuesta dentro de una galería, propone una experiencia distinta a la de una imagen que desaparece en segundos de nuestra pantalla.

Quizá ahí reside parte del atractivo de Paris Photo: en recordarnos que mirar también puede ser un ejercicio de atención, descubrimiento y sensibilidad.

Porque, incluso después de dos siglos de historia, la fotografía todavía tiene mucho que contarnos.