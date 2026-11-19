Miss Universo 2026 celebrará su edición número 75 con una gala que reunirá a representantes de distintos países, una nueva corona de alta joyería y una despedida especial: la de la mexicana Fátima Bosch, quien entregará el título a su sucesora.

La competencia tendrá lugar en San Juan, Puerto Rico, pero las actividades comenzarán días antes con desfiles de trajes nacionales, entrevistas y evaluaciones preliminares. Desde la representante de México hasta los detalles de la coronación, esto es todo lo que debes saber.

¿Cuándo es Miss Universo 2026 y dónde se celebrará?

La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan.

El recinto, con capacidad para aproximadamente 18,500 personas, recibirá la celebración del 75 aniversario del concurso. Puerto Rico será sede del certamen por cuarta ocasión, después de haberlo recibido en 1972, 2001 y 2002.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 y dónde verlo en México?

La transmisión de la gran final está programada para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cobertura especial previa comenzará a las 18:00 horas.

El certamen podrá seguirse en México a través de Universal+ y Telemundo Internacional, según la disponibilidad de cada servicio.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por Telemundo y Peacock.

Calendario de Miss Universo 2026: fechas de las competencias y coronación

Antes de conocer a la nueva Miss Universo, las participantes deberán superar distintas etapas que pondrán a prueba su desenvolvimiento, presencia escénica y capacidad de comunicación.

Estas son las fechas más importantes:

21 de noviembre: desfile de trajes nacionales, donde las candidatas presentarán diseños inspirados en la cultura y las tradiciones de sus países.

desfile de trajes nacionales, donde las candidatas presentarán diseños inspirados en la cultura y las tradiciones de sus países. 22 de noviembre: competencia preliminar, que incluirá las presentaciones en traje de baño y vestido de gala.

competencia preliminar, que incluirá las presentaciones en traje de baño y vestido de gala. 24 de noviembre: gran final y ceremonia de coronación de Miss Universo 2026.

Las participantes también forman parte de entrevistas privadas, ensayos y actividades culturales organizadas en Puerto Rico.

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¿Quién representa a México en Miss Universo 2026?

México estará representado por María Guadalupe Vargas Naranjo, originaria de Zapopan, Jalisco, quien obtuvo el título de Miss Universo México 2026 en agosto.

La modelo y empresaria de 28 años es licenciada en Negocios Internacionales y cuenta con experiencia previa en certámenes de belleza.

Además de su trayectoria en las pasarelas, ha desarrollado proyectos relacionados con el emprendimiento y la escritura.

Para la competencia de traje nacional, María Vargas presentará Cosmos Wixárika, un diseño de

Joel García inspirado en referencias culturales del pueblo wixárika.

Su participación tendrá un significado especial, pues México llega a esta edición como el país de origen de la reina vigente, Fátima Bosch.

¿Quiénes son las candidatas de Miss Universo 2026?

La edición número 75 reunirá a más de 100 representantes de países y territorios de distintos continentes.

Entre las candidatas latinoamericanas que participarán se encuentran:

México: María Vargas.

María Vargas. Venezuela: Clara Vegas.

Clara Vegas. Colombia: María Alejandra López.

María Alejandra López. Puerto Rico: Jennifer Barreto.

Jennifer Barreto. República Dominicana: Melissa Núñez.

Melissa Núñez. Cuba: Mía Donadio.

Las delegadas competirán en distintas etapas antes de que se anuncie al grupo de semifinalistas que continuará en la gala final.

¿Cómo será la nueva corona de Miss Universo 2026?

Una de las grandes novedades de esta edición será la presentación de una corona creada especialmente para celebrar los 75 años del concurso.

La pieza, titulada El Resplandor del Legado Eterno, fue diseñada por el joyero venezolano George Wittels en colaboración con Maison d’OR, una firma de alta joyería con sede en París.

El diseño está elaborado en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3,150 diamantes.

Entre sus elementos más representativos destacan tres diamantes principales que simbolizan el pasado, el presente y el futuro del certamen.

La nueva corona será entregada a la ganadora durante la ceremonia del 24 de noviembre.

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Fátima Bosch entregará la corona de Miss Universo 2026

La mexicana Fátima Bosch será una de las protagonistas de la gran final, pues concluirá su reinado después de haber obtenido el título de Miss Universo 2025 en Tailandia.

Originaria de Tabasco, Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el certamen, después de Lupita Jones en 1991, Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en la edición de 2020.

Su participación en la ceremonia marcará el cierre de su etapa como reina internacional y el comienzo de un nuevo reinado.

México tendrá así una doble presencia durante la gala: con Fátima Bosch en la entrega de la corona y María Vargas compitiendo por conservar el título para el país.

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¿Quiénes serán los conductores de Miss Universo 2026?

La conducción principal de la ceremonia estará a cargo del presentador Mario López y R’Bonney Gabriel, ganadora de Miss Universo 2022.

También participarán Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y la presentadora Zuri Hall como comentaristas.

Para la transmisión de Telemundo en español, Jacky Bracamontes y Carlos Adyan estarán al frente de la cobertura de la gran final.

¿Cómo votar por tu candidata favorita en Miss Universo 2026?

El público también podrá participar en la competencia a través de la votación oficial del certamen.

Para hacerlo, los seguidores deberán ingresar a la plataforma de Miss Universe, consultar los perfiles de las participantes y seleccionar a su candidata favorita.

La representante que obtenga el mayor respaldo en la votación correspondiente podrá asegurar un lugar dentro del grupo de 30 semifinalistas, de acuerdo con las reglas anunciadas para esta edición.

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¿Cómo se elegirá a la ganadora de Miss Universo 2026?

Durante la gran final se anunciará a las semifinalistas que avanzarán a las siguientes etapas de la competencia.

Las participantes serán evaluadas a través de distintas presentaciones, incluyendo traje de baño, vestido de gala y rondas de preguntas.

El jurado tomará en cuenta su desempeño durante el concurso para determinar quién recibirá la corona.

La ganadora será anunciada el martes 24 de noviembre, cuando Fátima Bosch entregue oficialmente el título de Miss Universo 2026. Con una edición dedicada a celebrar 75 años de historia, Puerto Rico será el escenario de una noche en la que la moda, la belleza, las historias personales y la representación internacional volverán a encontrarse.