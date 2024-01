¿Cuántos hijos tiene Marco Antonio Solís y quiénes son?

Marco Antonio Solís es uno de los cantautores más importantes de México, con una trayectoria de años, como solista y como parte de Los Bukis. Su familia no es tan conocida por todo el público, ¿quiénes son sus hijos?

Actualmente, sigue casado con Cristian Salas, también conocida como Cristy Solís. Están juntos desde 1993, por lo cual llevan ya 30 años.

El cantante estuvo casado en más de una ocasión, la primera vez fue con la también cantante, Beatriz Adriana, de 1983 a 1987.

Tuvieron una hija, quien se llama igual que su mamá, que se dedica al medio artístico.

Del lado de Cristian sus hijas son Alison y María, que siguieron los pasos de su papá y están de alguna manera ligadas al mundo del espectáculo.

Se sabe que tiene un hijo de nombre Marco Antonio, quien vive en Cancún, pero que no se dedica al medio artístico. Se desconoce quién es su mamá.

Las hijas de Marco Antonio Solís

Beatriz Adriana, es la mayor de las hijas del cantante, se dedica a la música y también es una mujer de negocios. Sin duda heredó el talento de sus padres y la belleza de su mamá.

En Instagram tiene más de 150 mil seguidores y también se le conoce como Betty Solís.

Alison Solís también se dedica a la música, en su cuenta de Instagram recientemente compartió un bonito mensaje para su padre, por su cumpleaños:

“Es una persona que sabe jugar con su niño interior, que ha sido un ejemplo hermoso del amor para mi, alguien que abraza el presente y a la vida con una mente fresca y un corazón abierto y quien me acepta así como soy, por quien soy, cómo me expreso y siento en mi filosofía vida. Un ser que me ha enseñado tanto y continúa haciéndolo en esta vida y en todas te amo”.

Marco le contestó: “Eres un libro que me encanta leer y del cual aprendo algo día a día. La bendición es para mi por tenerte y recordarme tantas cosas qué tal vez en el trayecto de mi camino olvidé".

Marla, es la menor de las hijas del intérprete de “Si no te hubieras ido”, se dedica también a cantar y a modelar.