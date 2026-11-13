¿Quién es María Vargas, la representante de México? Cuándo y dónde ver Miss Universo 2026

México se prepara para una nueva edición de Miss Universo y todas las miradas están puestas en María Guadalupe Vargas, la modelo, empresaria y escritora jalisciense que buscará conquistar la corona en la 75ª edición del certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico.

La joven fue elegida Miss Universe México 2026 el pasado 29 de agosto, durante una ceremonia celebrada en Los Cabos, Baja California Sur. Su coronación marcó el comienzo de una nueva etapa en su trayectoria, después de varios años de preparación y participación en concursos de belleza.

Más allá de las pasarelas, María Vargas ha desarrollado proyectos empresariales y personales que forman parte de su historia. Ahora, con 28 años, se prepara para representar al país en uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

¿Quién es María Vargas, la representante de México en Miss Universo 2026? Todo sobre la nueva reina Fotógrafo @fat_bunny_fotografo

¿Quién es María Guadalupe Vargas, Miss Universo México 2026?

María Guadalupe Vargas es una modelo, empresaria y escritora mexicana originaria de Zapopan, Jalisco. Tiene 28 años y cuenta con una trayectoria en certámenes de belleza que comenzó varios años antes de obtener la corona nacional. Desde pequeña mostró interés por este tipo de concursos, especialmente después de presenciar el triunfo de Ximena Navarrete en Miss Universo 2010, acontecimiento que se convirtió en una de sus principales inspiraciones.

A los 17 años intentó acercarse al concurso Nuestra Belleza México, aunque no consiguió ingresar. Sin embargo, continuó preparándose hasta encontrar nuevas oportunidades dentro de la industria. Su perseverancia la llevó a participar en distintos certámenes estatales y nacionales, hasta convertirse en la representante oficial de México para Miss Universo 2026.

¿Quién es María Guadalupe Vargas, Miss Universo México 2026? Foto: @jorgeferraez

¿Qué estudió María Vargas y a qué se dedica? Miss Universo México 2026

Además de su carrera como modelo, María Vargas estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara. Su formación académica también la llevó a desarrollar proyectos empresariales. En 2020 fundó María Vargas Company, una firma enfocada en productos de cuidado personal, entre ellos un suero facial llamado Sense.

La jalisciense también incursionó en la escritura con el libro Miss Trouble, la reina de los problemas, una obra inspirada en experiencias personales relacionadas con las críticas, los prejuicios y la importancia de construir una identidad propia. Estos proyectos forman parte de una trayectoria que combina el emprendimiento, la comunicación y su interés por el desarrollo personal.

¿Quién es María Vargas, la representante de México? Cuándo y dónde ver Miss Universo 2026 Fotógrafo @fat_bunny_fotografo

María Vargas: su trayectoria en los concursos de belleza antes de Miss Universo México 2026

Antes de convertirse en Miss Universe México 2026, María Vargas ya contaba con experiencia en los certámenes nacionales. En 2018 participó en Miss Jalisco, donde consiguió posicionarse entre las cinco finalistas. Posteriormente, en 2021, obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco y, un año después, representó a su estado en Mexicana Universal 2022.

Su oportunidad llegó en agosto de 2026, cuando compitió contra otras 31 candidatas en Miss Universe México. Durante la final, Vargas logró imponerse a Mariana Macías, representante de Michoacán, y recibió la corona de manos de Fátima Bosch, ganadora del certamen nacional anterior.

¿Quién es María Vargas, la representante de México? Cuándo y dónde ver Miss Universo 2026 Foto: @fat_bunny__

¿Cuándo y dónde ver Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde más de un centenar de representantes internacionales competirán por la corona.

¿Quién es María Vargas, la representante de México? Cuándo y dónde ver Miss Universo 2026 IG: missuniverse.mexico

En México, la ceremonia comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro del país, y podrá seguirse en vivo a través de Telemundo Internacional, por televisión de paga, y mediante la plataforma de streaming Universal+. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por Telemundo y Peacock.

La conducción estará a cargo de Jacqueline Bracamontes y Carlos Adyan. Uno de los momentos más esperados será la participación de María Vargas, representante de México, quien buscará continuar el legado de Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025 y encargada de entregar la corona a su sucesora.