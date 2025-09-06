Suscríbete
Benito Santos: El vestido de novia que cambió su historia

¡Un diseñador mexicano que pasó de la medicina al diseño de modas! El genio detrás del icónico vestido de novia de Ximena Navarrete que le dio la vuelta al mundo

September 05, 2025 • 
Tania Franco
Ximena Navarrete - Benito Santos

PACO MASCARELL

Encaminado en la carrera de medicina, finalizando la carrera en el 2000, para que cinco años después iniciara la carrera de diseño de modas. Un deseo profundo que latía en su corazón desde muy pequeño.

Benito Santos, en julio del 2007, al presentar su primera colección en Intermoda, como una asignatura escolar, sintió una catarsis como ninguna otra.

Una hora de llanto, lo que nunca antes había sentido en mi vida. Ese es el momento que detonó mi vida.
Benito Santos.

Con una latente necesidad de perseguir su pasión, Benito dejó la medicina atrás, para iniciar un camino de valentía que le cambiaría la vida. Porque sin saberlo, estaba por convertirse en uno de los diseñadores de moda más importantes de México.

El vestido de novia que cambió su carrera

Fue en abril del 2017, cuando Ximena Navarrete se casó con Carlos Valladares, dejando el vestido nupcial de una de las bodas más mediáticas del año a Benito Santos.

Ximena Navarrete - Vestido de Novia de Benito Santos

Cortesía de Benito Santos.

Su vestido se convirtió en algo muy icónico. Ella se quería casar con un vestido muy minimalista, yo no le mostré el vestido hasta la última prueba.
Benito Santos.

Entre risas, él nos contó que en privado, él confeccionó su vestido de novia en un diseño muy distinto al que ella quería, donde ella confió totalmente en Benito. Casi como amor a primera vista, ella usó el vestido que conmovió al mundo y que hasta hoy sigue siendo referente.

En esa foto yo estoy en el piso acomodando el vestido, antes de entrar a la capilla, se toma esa foto de ella mirando hacia abajo. Hoy es la foto que traen mis clientas todos los días como inspiración.
Benito Santos.

Ximena Navarrete

Cortesía.

Benito nos cuenta que ha estado en Nueva York, República Dominicana, y en varias partes del mundo donde los diseñadores le agradecen por la inspiración que les da el vestido que creó para Ximena Navarrete.

Benito Santos

Cortesía.

El diseñador nos cuenta cómo ha visto un aumento de número de bodas en México, al contrario de Europa.

México no es minimalista

Nos contó que para satisfacer las necesidades del mercado sí tiene que basarse en las tendencias actuales minimalistas. Sin embargo, estamos en un país repleto de surrealismo, con calles coloridas. ´Somos mucha cosa´, como él se refiere a México.

Sus musas

Como diseñadores, sus musas son parte importante de su inspiración, habla de Ximena Navarrete como una de las más representativas, además de Jacqueline Bracamontes y Natalia Jiménez.

Natalia Jimenez - Benito Santos

Cortesía Benito Santos.

La moda para mí es una forma de expresión artística, una extensión tuya ligada al contexto social que se está viviendo.
Benito Santos.

Diseño de Benito Santos para Ximena Navarrete

RAFAHELL.

Se cuenta la historia a través de la indumentaria, con colecciones parecidas y tendencias que se siente casi como una conexión espiritual entre los diseñadores de todo el mundo. La moda no es más que un reflejo de la sociedad y su contexto, por se estudia, porque es un registro de nuestra propia historia.

