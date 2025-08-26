Ximena Navarrete celebra 15 años de su coronación como Miss Universo con looks inéditos de Benito Santos

Fotos Cortesía

Ximena Navarrete, quien en 2010 conquistó la corona de Miss Universo, conmemoró el quinceavo aniversario de su triunfo histórico con una producción fotográfica realizada en el emblemático Teatro de la Paz, en el corazón del centro de San Luis Potosí.

Para esta ocasión tan especial, Ximena Navarrete lució diseños inéditos del diseñador mexicano Benito Santos, una serie piezas en color rojo vivo creadas exclusivamente para la sesión que conmemoran el triunfo de la Miss Universo de 2010, así como un remake del emblemático vestido con el cual Navarrete se coronó.

El Teatro de la Paz, símbolo cultural y arquitectónico de San Luis Potosí, fue el escenario ideal para capturar este homenaje que celebra no solo el triunfo internacional de Navarrete, sino también su trayectoria como referente de la belleza y la moda mexicana.