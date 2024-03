Vero Díaz, la responsable de crear el vestuario de Ludwika Paleta para “Noche de bodas”

Durante años, Vero Díaz se ha posicionado como una de las diseñadoras de moda más importantes de nuestro país demostrando que la industria se fortalece gracias al trabajo de mujeres como ella: dedicadas, apasionadas por el arte y con una visión única. Para rendir tributo a su trabajo, que ha destacado por la artesanía y el detalle de cada pieza, la actriz Ludwika Paleta ha buscado su ayuda para ser quien diseñara una pieza muy especial. Para su más reciente película “Noche de bodas”, Ludwika pidió tres vestidos de novia de Vero Díaz Bridal para lucir con su personaje. Te contamos todo sobre la historia detrás de la confección de estos vestidos y cómo Vero Díaz logró dejar sus miedos atrás para ser la creadora de los vestidos que se han robado los corazones de novias en todas partes del mundo.

¿Qué te inspiró para comenzar a diseñar vestidos de novia?

Desde que era niña, siempre supe que quería ser diseñadora, y siempre supe que quería diseñar vestidos de novia. Siempre me llamaron la atención. El día de su boda es un día muy importante para una mujer, y evidentemente quieres tener la mejor experiencia posible, con el vestido ideal que te quede perfecto. Me daba mucho miedo porque es una responsabilidad muy grande. Empecé a hacer vestidos para bodas civiles porque mis clientes me lo pedían, aunque no era mi fuerte, ni estaba enfocada. Cuando me casé hice mi propio vestido de novia, lo cual me hizo ver y tener la confianza de que lo puedo hacer perfecto. El haber hecho mi propio vestido causó mucha sensación y todavía hoy me lo siguen pidiendo las clientas. Creo que eso a mí me dio la seguridad para lanzarme a las novias.

¿Cómo recibieron tus clientas esta nueva línea de vestidos de novia?

No sé si lo puedes llamar buena suerte o mala suerte, en una época tan difícil como la que vivimos. Cuando lancé mi primera línea en junio en el Four Seasons, hicieron una pasarela con Beatriz Calles, donde se hizo una pasarela, y a los pocos meses entró la pandemia y todo el mundo tuvo que cerrar. Lo único que no dejó de suceder es que la gente se seguía casando y querían vestirse de novia, pero estas novias no podían viajar o ir a buscar sus vestidos. Tener esta línea disponible abrió las puertas a las novias de Yucatán para ir a probarse los vestidos, lo que me dio mucha fuerza porque al usar mis diseños las novias empezaron a correr la voz. Entonces, la verdad puedo decir que Vero Díaz Bridalvistió al 90% de las novias de Yucatán durante la pandemia. Esto hizo que pudiera sobrevivir a la pandemia de la mejor manera con mi taller y abrir las puertas para que nos hiciéramos muy populares con las novias, a pesar de la época difícil. Todo el proceso artesanal, los bordados son hechos en mi taller dedicándonos a hacer el proceso completo del cliente. Además, le dimos mucho trabajo a gente que no tenía.

¿Cómo funciona el proceso creativo de la elaboración de cada vestido de Vero Díaz Bridal?

Es mi manera de expresarme, no siento que tengo limitantes porque las novias que vienen a hacerse el vestido personalizado tienen una idea muy clara de lo que están buscando, pero me dejan trabajar porque buscan esa exclusividad. Cuando diseño mis líneas de vestidos de novia tenemos una identidad muy clara: la mujer romántica, femenina, contemporánea pero que al mismo tiempo trasciende sobre los años. Que puedas ver una foto dentro de 10 o 20 años y sigas pensando que te veías espectacular. Tienen un toque especial distintivo que te hace elegir hacer el vestido con nosotros, utilizando aplicaciones, lentejuelas, bordados, plumas, flores y moños, pero con una esencia clara que se da muy natural. Todo el tiempo estamos en búsqueda de telas, y para mí es muy fácil aterrizarlas.

¿Cuál fue el proceso, el primer acercamiento con Ludwika Paleta?

Lo que más me gustó fue que ellos me buscaron a mí, yo no la conocía, pero ella ya había escuchado de la línea de novias y ella pidió que yo diseñara el vestido. Para el equipo con el que tratamos para ver todo el proceso fue un equipo muy noble y fácil, que sabía lo que querían, con ideas muy claras y siempre han cuidado y fueron muy pendientes con todo el proceso. Fue muy rápido y ameno. Tuve que hacer 4 vestidos idénticos en máximo cuatro semanas para que en el proceso de la filmación pasara algo teníamos otro. Además, era un vestido con toda la esencia de Ludwika, quería algo muy relajado, la nota tradicional clásica, que se meten las mamás en las bodas. Fue un vestido super detallado con flores hechas a mano, swarovskis y encajes. Solo pudimos hacer una sola prueba en la Ciudad de México, pero nos fue muy bien donde los ajustes fueron mínimos. Fue un trabajo donde todo encajó muy bien, adaptándonos a los tiempos y a lo que teníamos que lograr con ese vestido, desde la comodidad. Los demás vestidos los llevamos semiarmados y hoy vemos el resultado y se ve padrísimo. Vimos la película en el cine y todos del equipo estábamos muy felices y contentos. Pensé que la experiencia de trabajar para una película iba a ser distinta.

¿Qué está en puerta para Vero Díaz?

Estamos muy enfocados en la internacionalización de la marca. Queremos ver las marcas mexicanas en todos lados. A la par estamos desarrollando nuestro perfume, algo que hace años quiero hacer. Ya tenemos la esencia, el aroma, y estamos en este proceso esperando que salga para Navidades, y también una línea de maquillaje, líneas alternas a la moda, más completas. Me encantaría tener Vero Díaz Home, diversificar la marca con líneas de diseño, empezando con pasos firmes y sin prisa. Estoy muy contenta y emocionada, con algo de miedo, pero metiéndole todo a mi empresa.