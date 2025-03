Jacky Bracamontes cuenta detalles del desorden alimenticio que sufrió

La actriz Jacky Bracamontes habló de cómo fue el momento cuando por adelgazar puso en riesgo su salud, al grado de desmayarse. Fue durante su juventud, cuando Jacky se preparaba para participar en cértamenes de belleza por lo que se dedicó a perder peso de la manera no adecuada.

Durante una plática con Yordi Rosado, Jacky dijo que se sometió a dietas estrictas para bajar de peso. “Nunca sufrí por el hecho de que ‘ay, voy a engordar’. Mi problema era al revés. Por ejemplo, cuando estuvo en la concentración en Tlaxcala para el concurso nacional nos tenían muy a dieta, de que no nos dejaban comer limón en la fruta que porque te engorda”.

La famosa dijo que tampoco le permitían disfrutar de postres. “Me sentía sin energía porque yo siempre he comido bien”.

Sin embargo, durante un viaje que realizó al extranjero, Jacky aumentó de peso, lo que le ocasionó un trastorno. “Sí, en un momento del que te hablo, en Francia, creo que sufrí de desorden alimenticio porque cuando engordé mucho, subí como 15 kilos. Entonces, cuando fui consciente de que no me quedaba ni un pantalón de cuando llegué allá, dije: ‘no, esto se acabó, no voy a regresar a México así como estoy”.

Con tal de adelgazar, Jacky Bracamontes, se puso a dieta. “Me puse súper a dieta, de que comer polvo de proteína todo el día, verduras. Un día comía todo el día toronja, o sea, mal, porque no estaba siendo guiada por una doctora, pero enflaqué muchísimo”, declaró.

Como consecuencia, Jacky comenzó alteraciones en su cuerpo y complicaciones de salud, al grado de desmayarse por lo que tuvo que acudir a los expertos.

“El problema que el estómago se me hizo muy pequeño, así que yo comía una manzana y me llamaba, pero luego estaba descompensada”.

“Me llevaron a un doctor, me nivelé, empecé a comer mejor. No me tuvieron que medicar, nada. Mi estómago se fue acoplando y todo volvió a la normalidad”.