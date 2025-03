¿Qué pasa con Andrea Legarreta y Erik Rubín? Así está su relación hoy

Por más de dos décadas, Erik Rubín y Andrea Legarreta formaron una de las parejas favoritas del espectáculo mexicano, sin embargo, sorprendieron a sus fans al anunciar su separación en febrero de 2023.

A pesar de no tener un vínculo romántico, no han firmado los papeles de divorcio y mantienen una relación de amistad y respeto mutuo, enfocada en el bienestar de sus hijas, Mía y Nina.

Andrea Legarreta ha compartido en entrevistas recientes que podrían firmar los documentos de divorcio en el transcurso de 2025, un paso que ambos han manejado sin apuros.

“El papel no, ya se los había comentado, de pronto y este año sucede, pero la separación es real”, dijo la conductora en un encuentro con varios medios de comunicación a principios de enero de este año. “A la gente le cuesta trabajo ver una buena relación de los exes”.

“Nosotros, los padres, sí somos para siempre, porque siempre vamos a ser papás de Mía y de Nina, y que bonito que si tuvimos una historia linda, la seguimos teniendo y nos seguimos guardando cariño y deseando lo mejor, tener una relación bonita, una relación sana”, añadió.

Por su parte, Erik Rubín ha descrito esta nueva etapa como una transformación de su relación amorosa en una amistad cercana, descartando por ahora una reconciliación romántica.

A lo largo de estos años, la expareja ha sido vista compartiendo momentos familiares, desde viajes hasta celebraciones, lo que refleja su compromiso como padres. Además, han sido de gran apoyo el uno con el otro en momentos difíciles, como el fallecimiento de sus respectivas madres.

Erik Rubín y Andrea Legarreta Instagram @erikrubinoficial

En octubre de 2024, Erik Rubín habló sobre su relación con la conductora durante su participación en el podcast Cara a cara, conducido por Cora Nelda González.

“Dentro de esta prueba que hicimos, que nos sugirieron en la terapia, te das cuenta de muchas cosas y eso me va ayudar a tomar una decisión que pronto tomaré, tomáremos, pero no creo que estemos postergando”, señaló.

Además, explicó que su relación como pareja ya no funcionaba desde mucho antes de anunciar su separación: “Ya no estábamos como pareja desde hace tiempo, no funcionábamos como pareja, funcionábamos como amigos, como socios, es difícil ponerle el nombre y afrontarlo. La verdad, yo me casé con la idea de que fuera para toda la vida y no quieres hacerle daño a tus hijos”.

¿Cómo se conocieron Erik Rubín y Andrea Legarreta?

Recientemente, Erik Rubín estuvo como invitado en el podcast de Melo Montoya, donde habló de su relación con Andrea Legarreta y cómo fue que se conocieron.

“A Andrea la conocí de chavos, en los pasillos de Televisa, ella estaba en ‘Fresas con Crema’, siempre se me hizo muy guapa y éramos amigos, después en una novela coincidimos en ‘Alcanzar una Estrella’ ella tuvo unas escenas, y más adelante me la encontré en un antro y ahí fue el flechazo”.

La ex pareja se conoció durante la década de los noventa, y cuando coincidieron en una discoteca llamada Vintage en 1999, el cantante buscó la forma de acercarse a la actriz y presentadora.

El empresario Rafael Villafañe, quien era amigo de ambos, fue quien los ‘juntó’ en una mesa donde le dijo a Andrea Legarreta: “Cómo ves que dice (Erik) que vas a ser la madre de sus hijos”.

La química fue instantánea y al poco tiempo se hicieron novios. Tan solo tres meses después, el ex Timbiriche le propuso matrimonio.

“Me invitan a estar como parte de esta celebración (de la obra), arriba en el escenario (...) Erik da el paso al frente, agarra el micrófono y dice: ‘Yo quiero pedirle a Andrea que se case conmigo’. Y entonces fue papelitos, la canción de la obra, ‘Tiempos de Amor’. Me da el anillo, yo me acuerdo, lloraba y lloraba”, dijo Andrea Legarreta en el programa ‘Hoy’, hace tiempo.

Se casaron el 1 de abril del 2000 en Acapulco. El 22 de abril de 2005 nació Mía Rubín Legarreta, y el 5 de enero del 2007 llegó al mundo Nina Rubín Legarreta.

El 22 de febrero de 2023, Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación a través de un comunicado: “Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses (...) Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio”.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se casaron el 1 de abril de 2000 en Acapulco Instagram @erikrubinoficia

Erik Rubín revela que aún ama a Andrea Legarreta

Durante su entrevista con Melo Montoya, Erik Rubín reveló que aún ama a Andrea Legarreta y se le iluminan los ojos al hablar de ella.

“Qué te digo de Andrea, es una persona que se me iluminan los ojos al hablar de ella, la amo, es una persona increíble, siempre le voy a estar agradecido por todo. Tenemos un par de niñas que son nuestro tesoro más grande y tenemos una gran relación familiar (...) Por el bien de las niñas y por el bien nuestro, tenemos una hermosa relación”.