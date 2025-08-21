Suscríbete
“Se siente como una relación tóxica”: Kim Cattrall habla de Samantha Jones, su papel de Sex & The City

Una de las actrices más queridas de Hollywood, describe duramente su relación con el cast de una de las series más icónicas de los 90

August 21, 2025 • 
Tania Franco
Kim Cattrall habla de Sex and the city - sarah jessica parker

Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images

En una entrevista reciente, donde se viralizó el mensaje que dio Kim Cattrall acerca de su icónico roll de la serie Sex and The City, habló de Samantha Jones y su complicada relación con el resto del cast, sobre todo con Sarah Jessica Parker.

El editor y periodista británico en tono de burla, le reclamó a Kim por no haber participado en la serie de HBO Max: And Just Like That... él mencionó que su ausencia en el show arruinó la diversión.

Finalmente el periodista le dijo a Kim Cattrall que mató a Samantha Jones, a lo que la actriz respondió:

Yo no maté a Samantha, la liberé.
Kim Cattrall.

El elenco de Sex and the city - Samantha Jones - Carrie Bradshaw - Mr. Big - Charlotte York

KMazur/WireImage

Entre risas del público y bromas del presentador, la entrevista tomó un tono más serio con el comentario que dejó sin palabras a la audiencia:

Hubiera deseado que Sarah hubiera sido más amable.
Kim Cattrall.

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker de "Sex And The City"

James Devaney/WireImage

La murmuración comenzó en el set. Ella finalizó diciendo que su confesión era la realidad de cómo se relacionaba con su compañera Sarah Jessica Parker, conocida por interpretar a Carrie Bradshaw.

