¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se convierten en papás!

Uno de los matrimonios más virales de la industria del entretenimiento deciden dar el siguiente paso y comenzar su paternidad.

La estrella de la exitosa serie de Netflix Stranger Things: Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo de uno de los cantantes más icónicos de todos los tiempos: Jon Bon Jovi, se casaron el 2024. Y a pesar de su fama, ambos decidieron llevar su relación a lo privado.

Sin embargo, hace unos minutos, a través de sus cuentas de Instagram anunciaron que iniciaron el verano siendo papás de una hermosa niña que decidieron adoptar. Ambos quieren conservar esta etapa privada y con mucho respeto.