Suscríbete
Entretenimiento

Sophie Turner dice que su divorcio con Joe Jonas fue como “el infierno”

Mientras Sophie rodaba su nueva película, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, su divorcio con Joe Jonas

August 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sophie-turner-joe-jonas-divorcio

La actriz reanudó los trámites de divorcio

Getty

La actriz británica, conocida mundialmente por su papel en Juego de Tronos, habló sobre duro suceso que atravesaba durante el rodaje de Trust, en el programa Late Night with Seth Meyers.

Sophie mencionó al inicio de la charla, “no sé si la gente lo sabe, pero cuando empecé a grabar esta película, estaba atravesando un infierno mediático”, recordó sobre la presión que vivió el año pasado durante su divorcio.

La intérprete explicó que el proyecto le sirvió como vía de escape ante lo que estaba atravesando. “Fue súper catártico, porque en mi vida real lo único que quería era huir de todo lo que estaba pasando. Y en la película lo conseguí, incluso pude destrozar algunas cosas... así fue fue divertido”.

El integrante de los Jonas Brothers solicitó el divorcio en septiembre de 2023 tras cuatro años de matrimonio. Alegó que la relación estaba “rota”. Esto se hizo público con el comunicado que ambos compartieron poco después, en el que aseguraban haber tomado la decisión de forma amigable.

Un año más tarde, en septiembre de 2024 alcanzaron un acuerdo de divorcio cuyos detalles permanecieron confidenciales, aunque los documentos judiciales indican que se tomó pensando con el bienestar de ambas partes y de su familia.

Turner y Jonas han logrado establecer una dinámica de crianza compartida que funciona bien para sus hijas, Willa y Delphine, de 3 y 5 años. “Ahora hay respeto mutuo y las niñas son su prioridad”.

A pesar de ya no estar juntos, ambos han mantenido una relación cordial señaló la fuente que aseguró que su relación actual es mejor que en cualquier momento desde la separación.

Sophie Turner Joe Jonas
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
katy-perry-electrocutada.jpg
Entretenimiento
Katy Perry sufre descarga eléctrica durante su concierto
August 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
dua-lipa-portada.jpeg
Entretenimiento
Dua Lipa celebra sus 30 años en la portada de Harper’s Bazaar México
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda-vestidosjpg
Entretenimiento
Los cuatro espectaculares vestidos que lució la esposa de Mane de la Parra en su boda
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
camila-fernandez-nuevo-disco.jpeg
Entretenimiento
Camila Fernández lanza su nuevo disco “La Fernández”
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-isabela-ferrer.jpg
Entretenimiento
Isabela Ferrer acusa a Justin Baldoni de acosarla
La actriz de “It Ends With Us”, interpretó a la versión más joven del personaje de Blake Lively
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-ganancias-conciertos-cdmx.jpg
Entretenimiento
Lista completa de nominados para los Premios Juventud 2025
Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
matthew-perry-reina-de-la-ketamina.jpg
Entretenimiento
La “reina de la ketamina” se declara culpable de cinco cargos tras muerte de Matthew Perry
Jasveen Sangha de 42 años enfrenta cinco cargos en el caso de la muerte del actor
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ligia-uriarte-quien-es-la-esposa-de-mane-de-la-parra.jpeg
Entretenimiento
Quién es Ligia Uriarte, la esposa del actor Mane de la Parra
Ella es la mujer que conquistó el corazón de Mane de la Parra y con quien se casó ese fin de semana en Durango
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lindsay Lohan - Dubaí
Entretenimiento
¿Por qué Lindsay Lohan se fue a vivir a Dubái?
Tras años de turbulencia en Hollywood, la actriz tiene una profunda razón por la cuál se mudó a otro continente
August 18, 2025
 · 
Tania Franco