Sophie Turner dice que su divorcio con Joe Jonas fue como “el infierno”

La actriz británica, conocida mundialmente por su papel en Juego de Tronos, habló sobre duro suceso que atravesaba durante el rodaje de Trust, en el programa Late Night with Seth Meyers.

Sophie mencionó al inicio de la charla, “no sé si la gente lo sabe, pero cuando empecé a grabar esta película, estaba atravesando un infierno mediático”, recordó sobre la presión que vivió el año pasado durante su divorcio.

La intérprete explicó que el proyecto le sirvió como vía de escape ante lo que estaba atravesando. “Fue súper catártico, porque en mi vida real lo único que quería era huir de todo lo que estaba pasando. Y en la película lo conseguí, incluso pude destrozar algunas cosas... así fue fue divertido”.

El integrante de los Jonas Brothers solicitó el divorcio en septiembre de 2023 tras cuatro años de matrimonio. Alegó que la relación estaba “rota”. Esto se hizo público con el comunicado que ambos compartieron poco después, en el que aseguraban haber tomado la decisión de forma amigable.

Un año más tarde, en septiembre de 2024 alcanzaron un acuerdo de divorcio cuyos detalles permanecieron confidenciales, aunque los documentos judiciales indican que se tomó pensando con el bienestar de ambas partes y de su familia.

Turner y Jonas han logrado establecer una dinámica de crianza compartida que funciona bien para sus hijas, Willa y Delphine, de 3 y 5 años. “Ahora hay respeto mutuo y las niñas son su prioridad”.

A pesar de ya no estar juntos, ambos han mantenido una relación cordial señaló la fuente que aseguró que su relación actual es mejor que en cualquier momento desde la separación.