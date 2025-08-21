La experiencia Titanic: un viaje a través del tiempo te llevará a lo más profundo del océano

El Titanic ha zarpado en la Ciudad de México con la primera experiencia de realidad virtual que te hará revivir este suceso histórico por medio de la más alta tecnología.

A partir del día de hoy ya puedes adquirir tus boletos y poder disfrutar de este viaje extraordinario titulado, Titanic: Un Viaje a través del Tiempo que abrirá sus puertas el próximo 04 de septiembre en Samara Satélite. Los precios empiezan desde los $250 pesos para niños y $345 para adultos.

La experiencia de Fever, que ha estado en Los Angeles, Melbourne, y San Antonio, fue creada junto a expertos de Musealia que combina tecnología de realidad virtual de última generación con historia viva.

En dicha experiencia, los visitantes descenderán a las profundidades del océano para observar los restos del Titanic y luego retroceder al año 1912 para formar parte de los pasajeros que embarcaron en esta travesía.

A lo largo del recorrido virtual, podrán interactuar con figuras históricas, explorar su propio camarote, lanzar carbón en la sala de máquinas y participar activamente en la historia. Cada detalle de esta experiencia está diseñado para hacerte sentir como un verdadero pasajero a bordo del Titanic.