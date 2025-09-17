Las suites más lujosas que verás en trenes

Viajar en tren son una experiencia que pocas personas pueden presumir haber vivido. Y con un toque extra de lujo, puede convertirse en un recuerdo que atesorarás por siempre. Vistas panorámicas, gastronomía espectacular y servicio de calidad, una travesía que te hará sentir parte de la verdadera realeza.

Venice Simplon-Orient-Express

No hay nada mejor que recorrer las ciudades más espectaculares de Europa que hacerlo en un tren que te hará viajar en el tiempo. Una ruta que va de Venecia a París, entre sus tapizados y la elegancia de la Edad de Oro, te veras envuelto en una suite que te hará sentir en una fantasía.

Royal Scotsman

¡Un sueño en Escocia! Sin duda uno de los trenes más fotogénicos que podrás encontrar. No solo cuenta con amenidades de alta gama, sino que las mejores vistas de un país que parece sacado de un cuento de hadas.

Costa Verde Express

La elegancia y cultura en cada estación, atraviesa el norte de España desde Bilbao hasta Santiago de Compostela. Con paisajes impresionantes y vistas panorámicas al mar.

Estos 3 trenes te darán una experiencia inolvidable y lujosa, mientras visitas lugares extraordinarios de Europa. Priorizando tu descanso y confort mientras el tren te sorprende con su travesía.