Suscríbete
Lifestyle

Las suites más lujosas que verás en trenes

Parecen sacadas de un cuento de hadas, si viajar en tren ya es toda una travesía, ¿por qué no hacerlo con un toque de lujo?

September 17, 2025 • 
Tania Franco
Tren de lujo - Venice Simplon-Orient-Express

Instagram: vsoetrain

Viajar en tren son una experiencia que pocas personas pueden presumir haber vivido. Y con un toque extra de lujo, puede convertirse en un recuerdo que atesorarás por siempre. Vistas panorámicas, gastronomía espectacular y servicio de calidad, una travesía que te hará sentir parte de la verdadera realeza.

Venice Simplon-Orient-Express

No hay nada mejor que recorrer las ciudades más espectaculares de Europa que hacerlo en un tren que te hará viajar en el tiempo. Una ruta que va de Venecia a París, entre sus tapizados y la elegancia de la Edad de Oro, te veras envuelto en una suite que te hará sentir en una fantasía.

Royal Scotsman

¡Un sueño en Escocia! Sin duda uno de los trenes más fotogénicos que podrás encontrar. No solo cuenta con amenidades de alta gama, sino que las mejores vistas de un país que parece sacado de un cuento de hadas.

Costa Verde Express

La elegancia y cultura en cada estación, atraviesa el norte de España desde Bilbao hasta Santiago de Compostela. Con paisajes impresionantes y vistas panorámicas al mar.

Estos 3 trenes te darán una experiencia inolvidable y lujosa, mientras visitas lugares extraordinarios de Europa. Priorizando tu descanso y confort mientras el tren te sorprende con su travesía.

Europa lujo destinos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Biblioteca Vasconcelos CDMX
Lifestyle
8 planes gratis en CDMX para disfrutar cultura, historia y experiencias inolvidables
September 15, 2025
 · 
Tania Franco
que-novedades-trae-el-ios26.jpeg
Lifestyle
Qué novedades trae el nuevo iOS 26 para iPhone
September 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Cafetería en CDMX para hacer home office
Lifestyle
Los mejores cafés para hacer home office en CDMX
September 13, 2025
 · 
Tania Franco
Comida árabe en CDMX
Lifestyle
Restaurantes en CDMX que están causando furor: sabores árabes, italianos y mexicanos
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
el-destino-perfecto-para-viajar-en-familia-con-amigas-o-en-pareja-trs-hotels-grand-palladium .png
Lifestyle
El destino perfecto para viajar en familia, con amigas o en pareja
September 10, 2025
vina-albali-el-vino-galardonado-en-el-mundo-que-vas-a-querer-en-tu-proxima-reunion.png
Lifestyle
Viña Albali: el vino galardonado en el mundo que vas a querer en tu próxima reunión
September 10, 2025
 · 
Caras
MAQUINA 22.JPG
Lifestyle
Loco Tequila reafirma su compromiso con la innovación, la maestría y la creatividad mexicana contemporánea
Loco Hierofante no es solo un tequila: es un ritual, un símbolo y una obra de arte que trasciende lo sensorial
September 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Marruecos
Travel
3 destinos increíbles donde tu presupuesto rinde al máximo
Explora lugares llenos de cultura, paisajes únicos y experiencias inolvidables que podrás disfrutar con un presupuesto diario accesible
September 03, 2025
 · 
Tania Franco
Las mejores hamburguesas de la CDMX
Lifestyle
¡Ruta de la hamburguesa! Las mejores de la CDMX que debes probar
¡Aprobadas por foodies! Estas son los manjares más jugosos, creativos y con propuestas que van desde lo clásico hasta lo gourmet
September 03, 2025
 · 
Tania Franco